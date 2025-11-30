El FS Sabadell Femení competeix, però cau davant d'un dels rivals a batre

Tercera derrota consecutiva del FS Sabadell Femení a Segona Nacional, en l'últim duel del seu particular tourmalet. Les arlequinades van competir molt bé i no li van perdre la cara al partit en cap moment davant d'un Urgell Linyola que només havia deixat escapar un empat i una derrota en tota la lliga. Les lleidatanes es troben en la lluita per la primera posició i, a Can Balsach, van patir de valent per sumar els punts.
No obstant això, van poder patir des de l'avantatge en el marcador pràcticament des de l'inici. Cristina Tió va obrir el marcador en els primers instants i Paola Martínez va duplicar poc després. A l'equador del primer temps, va retallar Maria Recio. Amb domini altern fins al descans, les dues porteres van ser clau per evitar que es mogués de nou el resultat al pas per vestidors. La més clara va ser per a Gemma Font amb un cop de cap des de l'interior de l'àrea, aturat per la meta visitant.
Al segon temps, va sortir bé de nou el Linyola. Laura Ollé va ser decisiva per evitar que Karen Pons o Maritxell Farré augmentessin la distància. A l'altra banda de la pista, Sara Mestre va fer treballar la portera en un llançament de falta i també Maria Isern va buscar sorprendre amb un xut llunyà. El cop, no obstant això, va tornar a arribar per part del conjunt visitant. Una bona acció individual de Pons, amb un xut al pal curt amb l'esquerra, va servir per posar l'1-3. Va tornar a donar una passa endavant el FS Sabadell que va anar topant amb un mur defensiu.
Recio, amb un cop de cap al pal, Carla Uroz, amb un xut blocat per una defensa quan ja es cantava el gol, o Font, en una acció que no va poder culminar al segon pal, van tenir les millors opcions de retallar i tornar a ajustar el marcador. No van estar encertades les arlequinades, tampoc en el joc de cinc, i en una contra, Júlia Palma va acabar de sentenciar. Les de Xavi Muñoz que ja han recuperat la golejadora Amara Ortigosa després de la seva estada lluny de la ciutat, però es mantenen, de moment, en la zona baixa de la taula. La pròxima setmana visitaran Les Glòries, un rival directe i amb qui hi ha força rivalitat per la lluita aferrissada per l'ascens de fa dues temporades.
El CNS allarga la bona dinàmica una setmana més
Nova victòria del CN Sabadell, que ja en suma cinc de consecutives i puja fins als deu partits sense perdre. Els nedadors es van imposar per 5-2 als cuers del grup 3 de Segona B, el Covisa Manresa, al pavelló del Nord. Els de Jordi Marín es van avançar prop de l'equador del primer temps amb un gol de German Escudero, però l'equip del Bages va igualar a través d'Héctor Albadalejo. Abans del descans, Escudero va tornar a anotar i Aaron Riera va fer el 2-2 al pas per vestidors.
Al segon temps, va accelerar el Club per endur-se els punts. Manu Kawa i Luis García, amb dos gols pràcticament consecutius, van obrir la primera escletxa i, en el tram final, Escudero va signar el seu hat-trick per certificar un triomf cabdal per mantenir-se en la zona noble. Els nedadors es mantenen en posició de play-off, tercers amb 24 punts i allargant una setmana més la gran dinàmica de resultats. La pròxima jornada visitaran el Futsal Ib, vuitè classificat.