El KEIO CN Sabadell, davant la primera 'final' per ser al top-8 de la Champions

Des del 28 de març del 2023, l’Atlètic Barceloneta havia guanyat tots els seus partits de lliga. Més de dos anys i mig de ratxa que van acabar dissabte, quan el KEIO CN Sabadell, que ja va ser el botxí aleshores, va trencar la malastrugança davant dels mariners en el cinquè cara a cara de la temporada entre ambdós conjunts. Els de Quim Colet, amb baixes significatives, van aconseguir aguantar el bon nivell fins al final per imposar-se (14-15) a la Sant Sebastià. “La diferència amb els altres enfrontaments és que vam ser més constants durant tot el partit. Això ens va permetre competir d’inici a final i fins i tot agafar una bona renda a l’últim quart”, explica Edu Lorrio, que va ser clau en el triomf amb diverses aturades de mèrit, inclosos dos penals.
Una victòria balsàmica abans de rebre el Waspo Hannover dimecres (18:30 h) en un partit decisiu per a mantenir vives les opcions de ser el top-8 de la Champions. “És molt important tenir confiança en un tram tan decisiu. Arribem en una dinàmica molt positiva. Hem crescut en maduresa i solidesa i cada vegada ens sentim més preparats per competir contra qualsevol”, assegura Lorrio. Actualment, el Barceloneta lidera el grup amb nou punts, Marsella i Hannover en tenen sis i el Club en té tres. No hi ha marge d'error.
Al davant estarà el campió alemany, que en el partit de la primera volta va marcar el punt d’inflexió en l’equip de Colet amb una remuntada dolorosa en el tram final (16-14). “A la Champions no hi ha cap partit fàcil. El que va passar a l’anada ens va servir per tocar fons i tirar cap endavant”, admet el capità. La 'Bombonera' ha de marcar el camí. "Depenem de nosaltres mateixos i això ens ha de servir per tenir la confiança que fent la feina com toca aconseguirem l'objectiu", diu. Els dos gols d'avantatge que van aconseguir els bavaresos a l'anada també són un factor que pot ser diferencial per decidir la classificació.
Per al duel, no estarà disponible Kosta Averka, amb una lesió al tors, ni tampoc Axel Corres, baixa de llarga durada. Tornarà Jack Larsen, que es va perdre el duel davant del Barceloneta per malaltia. En cas de guanyar, els sabadellencs dependran d’ells mateixos en l’última jornada davant del Marsella, també a Can Llong. "Haurem de fer dos duels perfectes perquè els rivals són molt complicats sempre. No podem pensar en el segon partit perquè sense guanyar el primer, el segon ja serà intranscendent", apunta. La primera 'final' per la Champions, dimecres, a la 'Bombonera'.