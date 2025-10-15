CIPO i el Tennis Sabadell, a les portes del tercer torneig solidari de pàdel

CIPO i el Club Tennis Sabadell tornen a unir forces, un any més, per a la celebració del tercer torneig de pàdel solidari. La competició tindrà lloc aquest dissabte, 18 d’octubre, des de les 9 h fins a les 14 h a les instal·lacions del club esportiu sabadellenc. L'organització, que tancarà les inscripcions el pròxim divendres dia 17, espera aconseguir omplir totes les places disponibles per a l'edició d'enguany.
L’esdeveniment, consolidat després de tres edicions, té l'objectiu principal d'utilitzar l'esport com una eina més per a recaptar fons per als projectes socials de CIPO, destinats a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. A més, també dona molta visibilitat a la feina que fa l'entitat de forma continuada. “És un exemple més de com les aliances amb agents locals poden generar un impacte positiu per a tota la comunitat”, destaca Joan Madaula, president de CIPO.
Els partits del torneig seran de 25 minuts i rotatius per garantir el màxim joc possible. Hi haurà categories per a adults (masculina, femenina i mixta) i també una categoria infantil (de 7 a 15 anys), pensada per fomentar la participació de famílies al complet en una jornada de dissabte de solidaritat i esport. Cada parella jugarà un mínim de dos partits, i tots els participants rebran un número per a la rifa final de productes i obsequis, en el qual participen diverses marques esportives i comerços locals. Hi haurà premis per a les parelles guanyadores de cada categoria i obsequis per a tots els jugadors i jugadores gentilesa de les empreses col·laboradores.
El preu de la inscripció per parella és de 40 € per al públic general i 30 € per a socis i sòcies del Club Tennis Sabadell (en categoria infantil, 30 € i 20 €, respectivament). Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a CIPO, concretament, al projecte 'Sobre rodes', que vol adquirir una nova furgoneta adaptada per facilitar els desplaçaments a activitats fora del centre a les persones ateses al Centre Ocupacional.