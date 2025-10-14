Els clubs de 'social run' aterren amb força a Sabadell

El fenomen del running continua creixent. Molts dels que surten a córrer habitualment ho fan perquè els agrada o per fer activitat física, d'altres busquen una manera de relacionar-se i també hi ha els que tenen l'excusa perfecte per fer una cervesa, una beguda energètica o un esmorzar. Precisament aquests últims, que molt probablement barregen els motius dels anteriors, són els pioners a la ciutat d'una moda cada vegada més estesa arreu: els clubs de social run. A Sabadell trobem diversos exemples.
Estrella Run
La iniciativa va sorgir quan un grup d’amics va anar a Menorca a fer una cursa. “Volíem fer seguiment i vam crear un compte d’Instagram”, recorda l’Arnau Borràs, un dels fundadors. D’aquesta primera idea van crear un equip i, des del març, van començar a organitzar quedades per sortir a córrer. Sempre ho fan els dijous a la tarda, tot i que no descarten alguna activitat de cap de setmana en el futur. “Sempre anem al ritme del més lent perquè la gràcia és anar tots junts i no anar més de pressa”, assegura. Actualment, de forma regular, participen una quinzena de persones que surten des del Centre i fan uns cinc quilòmetres. “Alguns som amics i d’altres han anat venint. Fins i tot gent de fora. Realment, és maco i sorprèn”, apunta Borràs. La intenció és continuar en el futur i, de fet, des del club conviden tothom a venir. “Està obert a tothom, que corri o vulgui córrer. Els que venen nous pràcticament sempre repeteixen perquè els fem sentir acollits. És molt informal i, fins i tot, una excusa per fer noves amistats”, admet.
Café&Run
Una parella que sortia a córrer i va anar una passa més enllà. “Vam crear un compte d’Instagram, per veure com sortia, i al principi venien alguns amics i coneguts”, explica la María Montoya, pionera de la iniciativa juntament amb el Joshua Carriles. Es van inspirar en altres clubs similars de ciutats properes i van organitzar les primeres quedades amb poques esperances, però posant cartells i anuncis a les xarxes socials van anar fent la bola més gran. “La gent ens diu que els agrada molt la iniciativa perquè potser si van sols no s’animen a fer coses diferents, però en grup se senten més recolzats per la resta”, apunta. El club acostuma a fer les quedades els dissabtes al matí, aquest cap de setmana van fer una activitat especial a les pistes de Sant Oleguer. Després de l’entrenament, van a esmorzar plegats a la cafeteria Frend Coffee, que col·labora activament amb el club, i compateixen les seves experiències. Van començar fa només dos mesos, però habitualment són una quarantena de persones participant en les iniciatives que organitzen.
Altres iniciatives
Més enllà d’aquests projectes organitzats, hi ha altres iniciatives obertes per a persones que vulguin córrer en companyia. Una d’elles és el Run Club Sabadell que va començar al maig amb tres amics que volien trobar gent per sortir a córrer. Des d’aleshores han organitzat diverses quedades, però en l’actualitat han baixat el ritme. De forma habitual assistien prop d’una desena de persones. Entitats més consolidades, o que tenen el seu focus principal en altres disciplines també organitzen activitats similars per a crear un entorn segur i d’acompanyament per la gent que vol sortir a córrer. Un exemple és Espai Barre que organitza sortides entre la clientela habitual de la resta de l’oferta que hi ha al centre i que va molt destinada a un públic femení. A part de tot això, a la UES també es creen petits grupets de corredors o entre atletes de la JAS, més enllà dels particulars que diàriament es posen les sabatilles per sortir a fer exercici pels carrers de la ciutat o el rodal del Ripoll.