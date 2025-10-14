ARA A PORTADA

Els clubs de 'social run' aterren amb força a Sabadell

Parlem amb alguns dels pioners d'aquestes iniciatives que cada vegada triomfen més, també a la ciutat

  • Un dels clubs de 'social run' de la ciutat, entrenant a les pistes -
Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 10:28
Actualitzat el 14 d’octubre de 2025 a les 10:33

El fenomen del running continua creixent. Molts dels que surten a córrer habitualment ho fan perquè els agrada o per fer activitat física, d'altres busquen una manera de relacionar-se i també hi ha els que tenen l'excusa perfecte per fer una cervesa, una beguda energètica o un esmorzar. Precisament aquests últims, que molt probablement barregen els motius dels anteriors, són els pioners a la ciutat d'una moda cada vegada més estesa arreu: els clubs de social run. A Sabadell trobem diversos exemples.

Estrella Run

La iniciativa va sorgir quan un grup d’amics va anar a Menorca a fer una cursa. “Volíem fer seguiment i vam crear un compte d’Instagram”, recorda l’Arnau Borràs, un dels fundadors. D’aquesta primera idea van crear un equip i, des del març, van començar a organitzar quedades per sortir a córrer. Sempre ho fan els dijous a la tarda, tot i que no descarten alguna activitat de cap de setmana en el futur. “Sempre anem al ritme del més lent perquè la gràcia és anar tots junts i no anar més de pressa”, assegura. Actualment, de forma regular, participen una quinzena de persones que surten des del Centre i fan uns cinc quilòmetres. “Alguns som amics i d’altres han anat venint. Fins i tot gent de fora. Realment, és maco i sorprèn”, apunta Borràs. La intenció és continuar en el futur i, de fet, des del club conviden tothom a venir. “Està obert a tothom, que corri o vulgui córrer. Els que venen nous pràcticament sempre repeteixen perquè els fem sentir acollits. És molt informal i, fins i tot, una excusa per fer noves amistats”, admet.

 

  • L'Estrella Run, en la seva última trobada, el dijous passat

Café&Run

Una parella que sortia a córrer i va anar una passa més enllà. “Vam crear un compte d’Instagram, per veure com sortia, i al principi venien alguns amics i coneguts”, explica la María Montoya, pionera de la iniciativa juntament amb el Joshua Carriles. Es van inspirar en altres clubs similars de ciutats properes i van organitzar les primeres quedades amb poques esperances, però posant cartells i anuncis a les xarxes socials van anar fent la bola més gran. “La gent ens diu que els agrada molt la iniciativa perquè potser si van sols no s’animen a fer coses diferents, però en grup se senten més recolzats per la resta”, apunta. El club acostuma a fer les quedades els dissabtes al matí, aquest cap de setmana van fer una activitat especial a les pistes de Sant Oleguer. Després de l’entrenament, van a esmorzar plegats a la cafeteria Frend Coffee, que col·labora activament amb el club, i compateixen les seves experiències. Van començar fa només dos mesos, però habitualment són una quarantena de persones participant en les iniciatives que organitzen.

 

 

  • Diversos membres del Café&Run, a les pistes de Sant Oleguer

Altres iniciatives

Més enllà d’aquests projectes organitzats, hi ha altres iniciatives obertes per a persones que vulguin córrer en companyia. Una d’elles és el Run Club Sabadell que va començar al maig amb tres amics que volien trobar gent per sortir a córrer. Des d’aleshores han organitzat diverses quedades, però en l’actualitat han baixat el ritme. De forma habitual assistien prop d’una desena de persones. Entitats més consolidades, o que tenen el seu focus principal en altres disciplines també organitzen activitats similars per a crear un entorn segur i d’acompanyament per la gent que vol sortir a córrer. Un exemple és Espai Barre que organitza sortides entre la clientela habitual de la resta de l’oferta que hi ha al centre i que va molt destinada a un públic femení. A part de tot això, a la UES també es creen petits grupets de corredors o entre atletes de la JAS, més enllà dels particulars que diàriament es posen les sabatilles per sortir a fer exercici pels carrers de la ciutat o el rodal del Ripoll.

 

  • El Run Club Sabadell, després d'una de les trobades

 

