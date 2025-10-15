Tanca el Cafè Pit Lane Bikerszone, un punt de trobada pels amants del motor

Pedro Ortiz és el propietari del Cafè Pit Lane Bikerszone des de fa més de 10 anys. El local, que destacava per tenir una temàtica del món del motor, va tancar les portes el passat 28 de setembre. El motiu del tancament assegura que és completament extern i en contra de la seva voluntat. "El propietari del local ha venut la finca i quedarà destinada a la construcció d’habitatges", explica. El planejament urbanístic permet edificiar baixos més dues plantes en aquesta parcel·la.
El negoci va començar en un petit local ubicat en la carretera de Barcelona i va estar set anys en funcionament. Amb el temps, els clients, que ja eren habituals i s’havien convertit en amics, van motivar al propietari a marxar d’allà. El nou espai va ser un establiment més gran al carrer d'Ausiàs Marc, 195 (a tocar de la Gran Via) que va permetre ampliar l’oferta d’activitats pels clients. “S'han viscut experiències de tota mena al restaurant, actuacions de ball, celebracions d'aniversaris i moltes festes” afirma Ortiz. A més, el bar era característic per celebrar nits de karaoke els divendres, acollir campionats de billar i fer retransmissió en directe de MotoGP, F1 i partits de futbol.
Ortiz assegura que “és totalment inviable renovar un local com aquest, hauria de tornar a muntar-ho de zero i per les meves circumstàncies i edat m’és inviable”. No oblida que al restaurant s’han creat molts records i s’han fet bones amistats. “Sempre hem tingut una bona clientela i molt diversa en edats i en gustos. Tinc moltíssims records, tants anys donen per a molt”, finalitza.