Sabadell acull el 4t Congrés de Qualitat de l'Aire

El 4t Congrés de la Qualitat de l'Aire se celebrarà a Fira Sabadell els dies 16 i 17 d'octubre de 2025. Professionals, responsables polítics i personal tècnic especialitzat en qualitat de l'aire es trobaran per compartir experiències, crear vincles i discutir estratègies que puguin elevar els estàndards de qualitat atmosfèrica en entorns urbans.
Durant el congrés s'han programat múltiples taules rodones i exposicions tècniques amb un centenar de ponents. Es proposen debats sobre qüestions com la influència de la qualitat de l'aire en el neurodesenvolupament, la implantació del Pla de Qualitat de l'Aire (PQA) al sector industrial, la gestió de les zones de baixes emissions dins de l'AMB, processos de modelització i maneig d'episodis mediambientals, i temes que vinculen salut pública i justícia ambiental. Al programa també s'inclouen sessions destinades a la generació d'evidències per a la presa de decisions i l'abordatge de la contaminació per Radó.
Altres apartats del congrés dirigiran l'atenció cap als desafiaments que comporta la nova Directiva europea sobre la qualitat de l'aire, la incorporació de nous indicadors de mesurament, la iniciativa Green Deal, l'impacte de les olors, el rol de la planificació urbanística, la problemàtica de l'ozó, i la presentació d'eines per a promoure la participació ciutadana. A més, es posarà sobre la taula la qüestió de la qualitat de l'aire en centres escolars.
L'espai del congrés acollirà també l'exposició "Dones x Aire Net", iniciativa enfocada a fer visible la tasca de professionals femenines dedicades a la millora de la qualitat de l'aire. A Fira Sabadell s'oferiran presentacions de trajectòries professionals i es fomentaran activitats de connexió entre participants. El programa complet amb tots els ponents es pot consultar en aquest enllaç.