El filial del CE Sabadell estrena el caseller de victòries

Primera victòria de la temporada del filial arlequinat, que en "el pitjor partit de la temporada", en paraules de l'entrenador Marc Cabestany, es va imposar a l'Horta per 3-1 a l'Olímpia. El Centre d'Esports va tornar a dominar la possessió i, a diferència d'anteriors enfrontaments, va saber controlar els diferents registres en els tempos del partit. "L'equip és molt jove i nou, cada vegada anem entenent millor els contextos de la categoria i, sense estar brillants, és molt important sumar aquest triomf", deia el tècnic després del duel.
Des de l'inici el guió va ser força clar. Domini arlequinat davant d'un rival que, amb joc directe, va buscar fer mal en segones jugades i transicions. Tito Tolosa o Ferran Duran van protagonitzar algunes de les primeres accions de perill, però les ocasions més clares van ser per als visitants. Jordi López va fregar el gol amb una rematada de cap desviada a la sortida d'un servei de cantonada i també Oriol Ciurans va haver de treballar per evitar el primer de la tarda en una contra. Al límit del descans, quan tot semblava fet per a la igualada al pas per vestidors, va aparèixer Marc Muñoz per, des del punt de penal, avançar el Sabadell en una falta lateral servida per Duran.
A la represa, no obstant això, va caure el gerro d'aigua freda. López va guanyar un duel aeri i Rubén Cifuentes va definir davant de Ciurans per a igualar el duel en la primera acció del segon temps. El cop va obligar els arlequinats a defensar la seva pròpia àrea durant alguns minuts fins que es van refer. Izan Rosena va gaudir d'una bona oportunitat i, a l'hora de joc, Bru March va rematar al segon pal una centrada des de l'esquerra per tornar a avançar els sabadellencs. Va poder ampliar l'avantatge en transició el Centre d'Esports, especialment en una rematada d'Adri González o una contra que March no va poder definir quan ho tenia tot a favor per fer el tercer.
Ja en el tram final, amb l'Horta pressionant a camp contrari, però sense generar massa perill, Adrián Bobi va tornar a fregar la sentència i, a l'inici del descompte, el juvenil Ethan Tafara es va inventar un autèntic golàs des de la frontal per a fer el definitiu 3-1. Una victòria balsàmica per al filial arlequinat que treu el cap i se situa desè, abans de visitar la pròxima jornada el Manlleu que és quart amb set punts en cinc jornades.