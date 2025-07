El procés de desamiantat a Badia arriba al Parlament

La lluita contra l'amiant a Badia ha arribat aquesta setmana al Parlament de Catalunya. L'alcalde, Josep Martínez Valencia, va comparèixer a la Comissió d'Afers Institucionals en el marc del procés de redacció del projecte de llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya. A la sessió també van intervenir l'Associació de Veïns de Badia i la Comissió de l'Amiant, entre altres convidats.

Els representants de l'entitat veïnal van fer un recorregut històric per les accions que s'han fet a Badia fins a arribar a l'aprovació dels projectes de retirada de l'amiant. L'alcalde va explicar les passes que es faran a continuació per retirar aquest material del parc d'habitatges del municipi vallesà.

L`alcalde de Badia, al Parlament

“Sovint, la ciutadania no entén que es trigui tant a fer les coses, ni que els tràmits burocràtics, i més amb actuacions d'aquesta magnitud, siguin extensos, llargs i plens de sobrevinguts. Per això, a banda d'agilitzar els processos el màxim possible, cal pedagogia”, va defensar. En aquest sentit, va explicar que “el que estem fent des de l'Ajuntament amb tot el procés de retirada de l'amiant és anar comunitat per comunitat i explicar tots els avanços, però també totes les dificultats que ens anem trobant; la pedagogia porta a la transparència i al fet que la ciutadania confiï en les administracions públiques per millorar la seva vida”, sosté.

Martínez va reivindicar la força ciutadana, la importància de treballar plegats amb l'administració i la voluntat de Badia de liderar el procés de retirada a Catalunya. “Cal serenitat, rigorositat i unitat per portar a terme aquesta llei, i cal acompanyament real a administracions públiques i privats, conscienciació i diàleg, sense generar falses expectatives, i apostant per les administracions públiques com a garants i aconseguidores dels drets de la ciutadania”.

A banda de l'Associació de Veïns de Badia, a la sessió van comparèixer un representant de les persones jubilades de Macosa-Alstom afectades per l'amiant; el doctor Josep Tarrés, especialista en medicina familiar i comunitària i pneumologia; a més de tècnics i experts en salut laboral i altres veus del teixit associatiu i veïnal.