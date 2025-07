Obres en els entorns escolars a Badia

Les obres de millora dels accessos a l'escola l'Oreneta, a l'avinguda de la Via de la Plata de Badia, ja estan en marxa. Amb aquesta actuació, el consistori confia que es crearan uns accessos més amples, fàcils i segurs per als infants i les seves famílies, mitjançant un recrescut de la vorera i la seva delimitació amb una barana fixa d'acer. També es contempla la col·locació de mobiliari urbà com bancs i papereres.

Està previst que l'accés estigui enllestit el dia d'inici de les classes. El valor estimat del contracte és de 39.500 euros (IVA exclòs) i les obres les duu a terme l'empresa Obres i Paviments Llovet, SL. S'ha senyalitzat l'espai afectat per les obres i els vianants poden transitar per la vorera de l'altra banda de l'avinguda.