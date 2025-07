Novetats en el pla urbanístic del futur hospital Ernest Lluch

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat provisionalment la Modificació del Pla General Metropolità per construir el nou hospital Ernest Lluch, al Vallès Occidental. Respecte a l'aprovació inicial que el plenari va fer al gener s'han introduït alguns canvis fruit d'informes i al·legacions rebudes. S'ha incrementat la superfície destinada al nou hospital, que passa de 18.500 m2 a 19.235, i també puja el nombre màxim d'habitatges: dels 565 inicials a 752 unitats, amb una protecció oficial que creix del 40% al 50%. D'altra banda, s'ha deixat fora del pla la zona dels pisos Sivis de Montcada. Així, en conjunt hi ha una disminució de 8,5% dels m2 de sostre edificable. Ara el document l'haurà de validar la Generalitat.

La modificació del planejament metropolità afecta uns terrenys situats a cavall de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet, on està planificat el nou hospital que actuarà com a satèl·lit del Parc Taulí de Sabadell. La previsió és que doni servei també a Badia i Barberà del Vallès. En paral·lel als canvis al pla urbanístic de l'AMB, el Consell Metropolità d'aquest dimarts també ha donat per primer cop llum verda al pla parcial urbanístic del sector de l'hospital. La proposta del pla parcial aprovat inicialment aposta per fer una avinguda metropolitana que integri tots els fluxos de mobilitat sostenible, en paral·lel a la creació de diversos espais verds.

El pla parcial concreta també les característiques de les noves edificacions, que tindran ús d’habitatge en un 80 %, mentre que els usos terciaris i comercials es reserven per al 20 %, majoritàriament en planta baixa. També es proposen dos nous equipaments de servei al barri, a banda de l’hospital, situats a les noves places previstes.