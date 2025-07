"El Vallès és un dels llocs amb més possibilitats de Catalunya per als amants de la bici"

El cicloturisme s'ha consolidat en els darrers temps com una activitat atractiva per a un ampli col·lectiu de fanàtics de la bicicleta que no ha parat de créixer. La possibilitat de descobrir nous indrets a cop de pedal ha esdevingut un autèntic fenomen de masses als nostres camins i carreteres, sobretot els caps de setmana, incentivat per un entorn natural privilegiat a la comarca.

Un dels col·lectius que impulsa aquest auge del ciclisme amateur a Catalunya és Rutabike. L'associació ha estat el vehicle que ha connectat les trajectòries d'una colla d'amants de les dues rodes. Figures com la del sabadellenc Martí Sáiz i l'osonenc Josep Companyó, conegut com a 'Compa', dos dels integrants que expliquen com el cuquet ha entrat de ple en sectors heterogenis de la societat. "El grup no ha parat d'augmentar i cada vegada hi ha més vallesans i gent d'arreu", confirmen els dos membres sobre la proliferació. Noms com Jordi Miquel, Jordi Ferrer, Ramon Escapa o Marta Bacardit formen part de la llista d'il·lustres 'rutabikers'.

Rutes en bicicleta pel Vallès Occidental

Cedida

En conversa amb el Diari, tots dos socis coincideixen en l'alt valor del Vallès per rodar amb la bicicleta i explorar horitzons sense fi. Un viatge que han emprès en primera persona i, molts cops, obrint camí. "El Vallès Occidental és un dels llocs amb més possibilitats de Catalunya. Hi ha un entorn natural molt ric. Amb dues pedalades et plantes a la natura gairebé des de qualsevol punt", repassen sobre els massissos, serralades i parcs que teixeixen les rutes domèstiques que han anat confeccionant.

A la pàgina web de Rutabike han incorporat una dotzena de recorreguts diferents per conèixer racons vallesans únics. Però també per allargar trajectes i travessar Collserola, el Montseny, el Maresme, el Garraf o el Baix Llobregat. "Hem aconseguit dissenyar vora mil rutes", reivindiquen. Algunes, fins i tot, internacionals. És una fita que assoleixen en un any molt especial: el del 25è aniversari de la formació de l'entitat.

Les portes sempre estan obertes a nous col·legues. Molts ciclistes novells, admeten, arriben amb certes reticències i pors al 'pilot' particular. Amb les primeres sortides, la mentalitat canvia. "No volem traslladar una pressió per ser el primer. Aquí hi som per anar amb els últims", precisa Sáiz sobre el plantejament. Una forma lúdica d'entendre la bicicleta, accessible a tothom i lluny del vessant competitiu de l'esport. "És una manera de viatjar i socialitzar. Compartir una vivència. S'arriba més lluny cooperant que competint", proclamen sobre el tarannà que ha conduït més de dues dècades de rutes. "Això fa que la gent repeteixi i puguin venir nous companys", ressalten.

Rutes en bicicleta pel Vallès Occidental

Cedida

El Compa i el Martí es van conèixer a començaments de segle. "Érem molt joves", bufen. Una trobada insospitada va unir els seus camins. Des de llavors, han continuat trobant la fórmula per carregar el bidó d'aigua i iniciar l'aventura recurrentment. Aquella que ara està registrada per a tot el col·lectiu, amb informació sobre les dificultats i totes les possibilitats en la marxa.

Després d'editar un volum de rutes per la plana de Vic en paper, el 2005 naixia una pàgina web per canalitzar la devoció de la resta de fanàtics i sumar noves localitzacions. "La idea partia de teixir una xarxa de camins pedalables i crear rutes que puguin servir a altra gent". Un exercici que demana grans dosis de responsabilitat per facilitar l'experiència i fomentar la comoditat de l'esportista.

Rutes en bicicleta pel Vallès Occidental

Cedida

La tradició ciclista ha arrelat fort a casa nostra. Ciutats com Sabadell, destaquen, han tingut figures clau per explicar la passió. "Personalitats com la del Ramon Escapa han estat molt importants. Grans botigues que han donat cobertura a l'esport", motors de la bicicleta a les llars.

Ajudar, aconsellar i compartir són conceptes que sempre porten a la motxilla. Cada any, organitzen el summertour, una modalitat de viatge que permet una escapada més llarga i llunyana. Aquest mes d'agost tocarà passar per París, seguint el Sena, fins a la costa de Normandia, a Cherbourg.

Serà l'enèsima mostra de la marca que deixen les dues rodes al traçat. I a les rutines del grup. L'èxit d'una disciplina que continua conquerint adeptes i llocs d'interès al seu pas. "Som gent a qui li agrada molt la bicicleta", sintetitzen. Més enllà de la irrupció d'un reguitzell de portals d'informació útils, reivindiquen la concreció i l'expertesa d'un model que no defuig el paper d'introduir el cuquet del cicloturisme en l'esperit dels intrèpids aventurers.