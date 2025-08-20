Avancen les obres de la nova piscina municipal de Castellar

Les obres de construcció de la nova piscina municipal de Castellar avancen a bon ritme, tal com va destacar el passat dimarts l’alcaldessa del municipi, Yolanda Rivera, a Instagram. S’està fent l’encofrat de la base de la zona de vestuaris i sostre i han començat les tasques a la zona del vas, amb l’allisat del terreny i l’aixecament del mur estructural que tindrà. Si es compleixen els terminis previstos la previsió és que la piscina es pugui posar en funcionament l’estiu del 2026. El pressupost és d'uns tres milions i mig d'euros.
La nova piscina estarà situada al costat del parc de Colobrers, entre la ronda de Tolosa, el camí de Can Casamada i les pistes d’atletisme. Tindrà 1.500 metres quadrats amb diferents làmines d'aigua perquè es puguin combinar els usos lúdics, de natació, relaxament i infantil.
L’entorn de l’equipament disposarà d’una àmplia zona enjardinada de 3.000 metres quadrats, amb espais d’ombra, taules de pícnic i dutxes, i 1.000 metres quadrats més de superfície pavimentada. L’edifici on hi haurà els vestidors, de gairebé 500 metres quadrats, disposarà també de servei de bar restaurant. L’equipament, de baix manteniment i alimentat amb energies renovables, estarà preparat per funcionar fora de la temporada estiuenca.