Mor un home en caure des de deu metres mentre treballava a Cerdanyola del Vallès

Un home de 49 anys ha mort aquest migdia en un accident laboral en una empresa de Cerdanyola del Vallès. Segons informen els Mossos d'Esquadra, han rebut l'avís a les 12:20 h d'aquest divendres al migdia perquè han estat alertats del succés. Per causes que encara s'estan investigant, l'home ha caigut d'una alçada d'uns 10 metres, aproximadament, mentre feia tasques de manteniment en un sostre del municipi. Davant del fet, diverses patrulles de la policia catalana s'han desplaçat fins al lloc, així com quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i el Sistema d'Emergències Mèdiques. Segons informen des del cos de rescat, quan han arribat la víctima no estava atrapada enlloc i no ha calgut la seva intervenció. Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès i del Departament d’Empresa i Treball d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.\r\n