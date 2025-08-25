Traca final de les Festes Majors al Vallès

Toca carregar bateries i posar a punt els malucs. El final de l'estiu arriba amb un calendari ple de Festes Majors a la comarca: Ripollet, Palau-solità, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze, Sentmenat, Santa Perpètua, Sabadell i Castellar es vesteixen de gala. Vuit celebracions que obren la porta a acomiadar l'agost i encetar el setembre amb molta música en directe, cultura i centenars de propostes als carrers.
En el panorama musical, destaquen noms com La Fúmiga, Ginestà, Figa Flawas, Flashy Ice Cream, Femme Versions, Triquell i altres bandes de versions que desplegaran les seves orquestres als municipis vallesans. Alguns, a més, repetiran en diferents localitzacions.
Últim cap de setmana d'agost
Ripollet, Palau-solità i Sant Llorenç Savall donen el tret de sortida. La XXXII edició del Ripollet Rock Festival permetrà veure en directe Nena Daconte, OBK, La Fúmiga i Ginestà. La música es concentrarà als escenaris de l’Espai Brollador, al parc dels Pinetons i l’Espai jove, al pati de l’escola Ginesta. La cita es viurà del 29 d’agost a l’1 de setembre, amb un programa que té prop d'un centenar d’activitats. Enguany, també augmenta el nombre de concerts de grups locals.
Igualment, del 27 d'agost a l'1 de setembre es viurà la Festa Major de Palau-solità i Plegamans, amb Figa Flawas, la Sra. Tomasa o Hotel Cochambre com a caps de cartell. A Sant Llorenç Savall, l'escenari de la plaça Major i Casa Cultura tornaran a ser un any més els epicentres de l'activitat. No hi faltaran noms que repeteixen com Pelukass, o Femme Versions.
L'entrada en gran al setembre
La major part de l'oferta, però, es concentrarà el següent cap de setmana, entre el 3 al 8 de setembre. Santa Perpètua porta al parc Central i el parc de la Ribera grups com Femme Versions, Flashy Ice Cream, Fades o Las Marikarmen. A Sant Quirze, un nom destaca per damunt de la resta: Triquell, que actuarà a casa. Serà diumenge a la Masia de Can Feliu, on també actuarà la sabadellenca Ven'nus a continuació. Ho farà, de fet, en plena festivitat a casa seva, amb propostes de renom com Chenoa, La Casa Azul, Abraham Mateo, Mama Dousha o La Fúmiga a Sabadell.
A Sentmenat, Sexenni promet revolucionar la plaça de la Vila després del pregó de Txabi Franquesa i el tribut a Queen. Altres grups com Los Niños del Balcón també estan cridats a omplir les Barrakes, abans de carregar la furgoneta per portar la seva música a Castellar. La vila castellarenca tancarà el cicle estiuenc de Festes Majors la segona setmana de setembre. Entre els concerts, destaquen Suu o Figa Flawas, cap de cartell a l'Espai Tolrà. Per l'escenari de Vilabarrakes també passaran artistes com Flashy Ice Cream o Fades.