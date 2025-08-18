Els Mossos detenen un multireincident "molt actiu" per diversos robatoris a establiments i persones

La unitat d’investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Rubí va identificar i detenir al seu domicili el presumpte autor de dos robatoris amb força a establiments comercials, dos robatoris a l’interior de vehicles i dos delictes lleus de danys a vehicles que van tenir lloc a Sant Cugat del Vallès durant aquest mes de juliol. A part, se’l relaciona amb un robatori amb violència comès el passat 20 de juliol a les rodalies de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Valldoreix, també a Sant Cugat del Vallès. La detenció de l'home, que acumula un gran nombre d’antecedents policials des de febrer de 2024, es va dur a terme el passat 6 d'agost i va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Rubí el 7 d’agost.
Segons fonts policials, el primer robatori es va produir el 4 de juliol a un supermercat, on va accedir forçant la persiana i va sostreure la caixa registradora amb 880 euros en efectiu. Durant la tarda del mateix dia, la caixa registradora va ser localitzada abandonada a prop del lloc dels fets amb una part dels diners recuperats. El segon robatori va tenir lloc el 12 de juliol en un bar, on va trencar la porta d’accés, va sostreure la caixa registradora amb 1.100 euros i a l'exterior es van localitzar quatre vehicles danyats prop de l’establiment.
A part, el dia 20 de juliol el mateix presumpte autor va tornar a actuar. Els fets van succeir cap a les 10.20 h del matí, quan la víctima, una dona de 75 anys, caminava per l’avinguda de Villadelprat, a Sant Cugat, i dos joves la van abordar. Un d’ells li va fer una forta estrebada per arrencar-li un penjoll d’or amb pedres d’ametista i van fugir corrents. Les investigacions van permetre identificar l’autor i relacionar-lo amb dos robatoris amb força, un robatori amb força a l’interior d’un vehicle i per danys. Gràcies a les gestions d’investigació es va identificar l’autor material de l’estrebada que va resultar ser el mateix home que ja buscaven pels fets anteriors.