El Vallès Occidental, la comarca amb més morts a les carreteres catalanes el 2025

Un total de 144 persones van morir en 136 accidents mortals a les carreteres catalanes interurbanes el 2025, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). És un 6% més que l'any anterior, quan van ser 136 morts en 123 sinistres. Si es compara amb el 2019 (any de referència per al compliment d'objectius), la sinistralitat s'ha reduït un 18%, ja que llavors van ser 175 morts en 161 accidents. A la demarcació de Barcelona, 65 persones van morir a les carreteres el 2025, 10 més que el 2024, el que representa un increment del 17% respecte al 2024, però un descens del 20% respecte al 2019. El Vallès Occidental, amb 12 morts, és la comarca amb la xifra de defuncions més alta. La segueixen el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8).
En aquest sentit, l'AP-7 és la carretera que va acumular més morts l'any passat, amb 17. La segueixen l'N-II (11), la C-58 (9) i l'A-2 (8). Tot i això, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l'N-340 i la C-31 van registrar l'any passat quatre morts; i la C-25, la C-17, la GI-555 i a C-16, tres respectivament.
Col·lectius vulnerables
Del total de víctimes mortals del 2025 a Catalunya, el 43% pertanyen a col·lectius vulnerables: 45 motoristes, 12 vianants i cinc ciclistes. Pel que fa als ferits greus, el 2025 se n'han registrat 861 -807 l'any anterior-. Per vies, l'AP-7 i l'N-II són les que van acumular més morts, amb 17 i 11, respectivament. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts i suposen el 31,25% del total de víctimes, tot i que n'ha mort un menys que l'any passat. Pel que fa als vianants, n'han mort dos més que el 2024. Més enllà dels col·lectius vulnerables, la resta de finats viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Quant al tipus d'accidents, d'entre els 134 sinistres mortals hi ha 44 accidents simples, 37 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 13 encalços i 12 atropellaments.
Pel que fa a l'edat de les víctimes, la franja que registra més defuncions és la de 55 a 64 anys, amb 27, com l'any passat. Tot i això, destaca l'augment de víctimes joves. Així, 51 menors de 35 van perdre la vida, fet que representa el 35% del total de morts i 12 més que l'any passat (39). Del total de víctimes mortals, 114 eren homes i 30 dones. En el cas dels ferits greus, la proporció és similar, amb un 75% d'homes i 25% de dones. Tot i la davallada d'un 18% de la sinistralitat respecte del 2019, està per sota del 20% de la reducció fixada en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026.