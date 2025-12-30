Reforcen la presència policial a l’AP-7 contra els robatoris

En els últims anys, la inseguretat a les autopistes ha estat un tema de preocupació creixent. Per combatre aquest tipus de delictes, els Mossos d’Esquadra han decidit posar en marxa un pla de seguretat per als 1.648 quilòmetres de vies d’alta capacitat de Catalunya. Entre les principals, destaca l’AP-7, que recorre tota la costa catalana, travessant el Vallès Occidental. Els robatoris en aquesta xarxa viària inclouen una àmplia gamma de crims.
Tal com explica La Vanguardia, les vies ràpides han estat l’escenari de punxades de rodes, robatoris a camions estacionats fins a assalts a gasolineres i establiments situats a les àrees de servei, entre d’altres. Fins a finals de novembre, s’havien registrat més de 3.800 denúncies. Els grups més actius són els ‘teloners’, que tallen les lones dels camions per robar les mercaderies, i els ‘punxarodes’, que utilitzen tècniques d’engany per aturar els vehicles i robar als conductors.
A més, tenen una manera d’operar similar al dels falsos policies, punxen les rodes dels vehicles a les àrees de servei i els segueixen fins que els conductors es veuen obligats a aturar-se. Una altra tàctica és oferir ajuda, quan en realitat és una maniobra per robar-los i també, es fixen en vehicles amb matrícules estrangeres. Els Mossos d’Esquadra fins ara comptaven amb una unitat d’investigació de només 17 agents.