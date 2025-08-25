Aparatós accident a l'última rotonda de Castellar en direcció a Sabadell

El migdia d'aquest dilluns ha estat especialment accidentat a les carreteres vallesanes. Un dels incidents més aparatosos ha tingut lloc a la darrera rotonda del terme municipal de Castellar, a la carretera que condueix cap a Sabadell (B-124). Un vehicle ha sortit de l'asfalt després d'un accident i ha quedat girat al marge de la via, a tocar del McDonald's.
Els fets han passat pocs minuts abans de les dues del migdia i, segons fonts dels Bombers, l'accident no ha requerit la seva intervenció. L'escena, però, ha despertat les mirades dels conductors que circulaven per l'indret. L'estampa s'ha pogut veure també en diferents perfils a les xarxes socials com Anti-radar.
Fa poques setmanes, un vehicle va quedar encastat uns metres més endavant, a prop del radar de la mateixa carretera. Aleshores, el cotxe va quedar cap per avall, present durant diverses setmanes en l'emplaçament.
També aquest dilluns, uns minuts abans, cap a tres quarts d'una, i en un altre punt de la geografia vallesana, un cotxe ha col·lidit contra la mitjana de l'AP-7 a l'altura de Santa Perpètua. El sinistre ha obligat a desplegar Bombers, agents policials i fins i tot l'helicòpter medicalitzat.
De moment, fonts del SEM no han detallat si hi ha persones ferides ni la gravetat del succés, que també ha provocat congestió en aquest tram de l'autopista. Trànsit ha informat que es mantenia un carril tallat i la caua ha afectat de retruc la B-30 a Barberà en ambdós sentits de la marxa.