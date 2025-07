Incendi en una indústria de Rubí

Un incendi en una indústria situada al carrer de Puig i Cadafalch de Rubí ha provocat la mobilització de onze dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís poc abans de les 10 del matí d'aquest dijous.

El dispositiu ja ha pogut estabilitzar el foc que ha afectat material divers a l'exterior del lloc i diverses bobines de titani dins de contenidors, que han provocat maniobres defensives per extingir-les per part dels membres del cos. No s'han hagut de lamentar danys personals.