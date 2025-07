Baixen els preus de lloguer al Vallès (-1,4%) en l'últim any: On són els pisos més cars? I els més assequibles?

El mercat immobiliari de lloguer a la comarca mostra un comportament dispar en l'evolució de l'últim any pel que fa als preus i al nombre de contractes. Les darreres dades oficials de la Generalitat, corresponents al tancament del primer trimestre del 2025, permeten extreure dues conclusions a gran escala. D'una banda, la caiguda del preu mitjà mensual de cada immoble llogat. De l'altra, una tendència a la reducció de les signatures de nous habitatges en règim de lloguer.

En clau comarcal, el preu mitjà del lloguer a la nostra comarca se situa en 845,63 euros. Xifra que suposa una baixada de l'1,4% respecte al mateix mes de fa un any (857,8 euros). Les dades, a més, situen el Vallès Occidental entre els territoris més cars per llogar un immoble: per sobre de la mitjana catalana (828,23 euros un any després que es comencés a aplicar el topall), i per sota de comarques com el Barcelonès -marcada pels 1.087,23 euros de mitjana a la capital catalana-, el Baix Llobregat (925,54 euros) o el Maresme (862,60 euros).

Per municipis

Malgrat que el conjunt de l'àrea vallesana experimenta aquesta petita davallada en els preus, la realitat és que l'evolució és diferent en cada municipi. Per exemple, Sabadell va experimentar un petit increment, escalant fins als 818 euros de mitjana en aquest 2025 -respecte als 794 euros de fa un any-. En la carpeta de les localitats que veuen incrementat l'impacte en la butxaca dels ciutadans hi ha Sentmenat -de 678 a 732 euros-, Badia -de 516 a 555-, Cerdanyola -de 868 a 896-, Sant Quirze -de 1.002 a 1.015- o Castellar -de 758 a 822 euros de mitjana per cada habitatge-.

L`evolució del preu del lloguer en municipis vallesans en l`últim any

D.S

En canvi, en el llistat dels municipis on han baixat els preus hi ha Montcada i Reixac -de 735 a 701-, Palau-solità -de 832 a 820-, Polinyà -de 754 a 747-, Ripollet -de 772 a 699-, Sant Cugat -de 1.419 a 1.350-, Santa Perpètua -de 756 a 669- o Barberà -de 860 a 760-. Aquesta última, una de les caigudes més importants percentualment en el darrer any.

Evolució dels preus de lloguer al Vallès en l`última dècada

D.S

L'any 2024 va tancar amb un preu mitjà del lloguer a la nostra comarca de 853,10 euros. En l'última dècada, la xifra no ha parat de créixer cada any de forma ininterrompuda. De fet, el 2014 era de 526,51 euros. En deu anys, ha pujat més d'un 62%.

Caiguda dels nous contractes

L'informe trimestral del Departament d'Habitatge de la Generalitat també evidencia una reducció generalitzada dels nous contractes de lloguer. La caiguda està liderada per ciutats com Sabadell -de 901 a 710-, Sant Cugat -de 416 a 313-, Sant Quirze -de 54 a 30-, Sentmenat -de 34 a 16- o Ripollet -de 100 a 68- fins al març.

En canvi, altres municipis experimenten variacions més petites. On menys s'han reduït és a punts com Palau, Polinyà, Montcada i Reixac, Santa Perpètua, Castellar o Cerdanyola. En cap cas passen d'una desena de contractes menys que en els primers tres mesos del 2024.

Les dades a Catalunya

Al conjunt del país, el preu mitjà del lloguer ha caigut un 4,9% a Catalunya en un any. Aquesta reducció és especialment notable en el cas de Barcelona, on la baixada és del 8,9% en termes interanuals. Les dades del Govern català també revelen un increment dels contractes de lloguer de temporada, que s'han disparat i han crescut un 52%. El primer trimestre del 2024 el lloguer de temporada representava un 6,1% del total de contractes de lloguer signats, mentre que a principis del 2025 suposava l'11%.

Bloc de pisos a Barberà

Juanma Peláez

En global, els preus van caure en totes les demarcacions menys a la de Girona i la que va registrar els més elevats va ser precisament la de Barcelona, amb 912,44 euros, és a dir, un 4,7% menys que el primer trimestre del 2024. A resta de demarcacions es van situar per sota de la mitjana catalana. "Són unes bones dades, però no som al final; hem començat", va subratllar la consellera Sílvia Paneque, que defensa que l'Executiu català està "absolutament determinat a seguir" per garantir que l'habitatge "sigui un dret".