Cau una de les principals branques de l'emblemàtic Pi d'en Xandri

L'afectada ha estat la més aïllada, a causa de les nevades de fa més de sis dècades, i és la que li donava la característica forma

  • Pi d'en Xandri de Sant Cugat. -
Publicat el 18 d’agost de 2025 a les 11:58
Actualitzat el 18 d’agost de 2025 a les 17:34

El Pi d'en Xandri ha patit la caiguda d'una de les seves branques principals i més emblemàtiques. Tal com informa el mitjà local Tot Sant Cugatla branca que estava separada i donava la simbòlica forma del mític arbre ha estat trobada a terra i ha fet perdre la silueta a la zona més alta del pi. La Policia Local ha acordonat la zona, juntament amb l'alcalde accidental, Carles Brugarolas, membres de Protecció Civil i especialistes en jardineria de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i entre tots han iniciat les tasques per retirar la gran branca. 

Segons els tècnics, la principal hipòtesi de la caiguda serien causes naturals, i no un acte vandàlic comès a consciència. Les grans calorades d'aquests dies podrien ser el motiu de l'incident, tot i que s'iniciarà una investigació per esclarir què ha passat i en quin estat es troba la resta de l'arbre, de més de 250 anys de vida. 

 

