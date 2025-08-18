ARA A PORTADA
La crònica i les fotos d'un matí d'agost des de l'ambulància: "Sabadell està ben atesa" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Les cares que salven vides a Sabadell: sis professionals del SEM amb "molta vocació" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Irene Casado i Enric Arnella, de l'Astralpool CN Sabadell, plata al Mundial sub-20 Marc Segarra Rodríguez
Cau una de les principals branques de l'emblemàtic Pi d'en Xandri
L'afectada ha estat la més aïllada, a causa de les nevades de fa més de sis dècades, i és la que li donava la característica forma