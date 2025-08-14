Activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la zona del Vallès

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona, que inclou les zones de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona i el Vallès-Baix Llobregat. La mesura s’ha pres després que la mitjana diària de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) superés dimarts el límit de 50 micrograms per metre cúbic en diverses estacions de control.
Les previsions, a part, apunten que aquests nivells podrien mantenir-se per damunt del límit durant uns dies a causa de la persistència d’una intrusió de pols africana i de la manca de condicions meteorològiques favorables per a la seva dispersió. L’avís preventiu és la fase prèvia a un possible episodi ambiental i busca reduir les emissions de contaminants d’origen humà, que s’afegeixen a la pols d’origen natural.
Què es vol dur a terme per posar-hi remei?
Entre les mesures adoptades, destaca la informació als panells lluminosos de les principals vies; la recomanació a la ciutadania de prioritzar el transport públic, i la notificació a indústries, obres públiques i centrals elèctriques perquè activin els seus protocols de reducció d’emissions. A part, per fer-ho, es recomana als municipis limitar activitats amb materials que es presentin en forma de pols, per reduir la presència de partícules a l'aire.
A part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental farà un seguiment diari de la situació per decidir si manté l’avís, l’eleva a episodi de contaminació o el desactiva. Així, hi haurà un control més exhaustiu de la situació i es podrà fer una valoració en directe de la contaminació al Vallès, al Baix Llobregat i als voltants de Barcelona.