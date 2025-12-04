ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Detingudes tres persones pel robatori amb força a l'interior d'un camió a Montcada i Reixac

Els detinguts haurien intentat sostreure una càrrega de més de mil ampolles de begudes alcohòliques

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 13:03

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Montcada i Reixac, en una actuació conjunta amb la Policia Local del municipi, han detingut tres persones per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un camió de transport. Els grups especialitzats en aquest tipus de robatoris són coneguts com a “Teloners”. Els fets es van produir la matinada del 3 de desembre, quan agents de la policia local van rebre un avís per una furgoneta que estaria carregant mercaderies d’un camió amb semiremolc que es trobava estacionat. En aproximar-s’hi, van veure com la furgoneta estava aparentment tancada mentre que les portes del semiremolc apareixien completament obertes, amb un palet mig buit a l’interior.

En apropar-se a la furgoneta, els agents van comprovar que estava oberta i van trobar dos homes amagats a l’interior del vehicle. En la inspecció del vehicle, els agents policials van comprovar que la càrrega de la furgoneta coincidia amb la mercaderia que encara hi havia al semiremolc. En concret, caixes d’una beguda alcohòlica de la mateixa marca. Els dos homes, de 54 i 20 anys, que haurien actuat amb el mètode dels teloners mentre el conductor del camió dormia, van quedar detinguts per un delicte de robatori amb força a l’interior d’un vehicle.

Posteriorment, agents de la policia catalana van poder identificar un vehicle que coincidia amb un que, segons testimonis dels fets, hauria fugit del lloc. I van procedir a la detenció d’una tercera persona, un home de 30 anys. Tots tres detinguts han passat a disposició judicial del jutjat de guàrdia en funcions de Cerdanyola del Vallès.

