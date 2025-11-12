Montcada treballa per tenir una nova llar d'infants municipal

El creixement de Montcada i Reixac en diferents sectors del municipi, amb noves àrees residencials, obliga a afegir més serveis en aquests punts. Davant d'aquest canvi d'escenari, l’Ajuntament ha iniciat el procés per fer realitat una nova escola bressol municipal, prevista a Mas Duran. El ple d'octubre va servir per aprovar una modificació de crèdit de 60.000 euros per tal de redactar l’avantprojecte tècnic, el projecte bàsic, l’estudi geotècnic i d’aixecaments topogràfics i el pla d’assignació d’usos de la llar d’infants.
“És un tràmit molt important, rellevant per a moltes famílies. Donem el tret de sortida, però portem mesos de treball i de peticions a altres administracions, estem treballant per trobar el finançament i no ens aturarem fins que aquest nou centre educatiu sigui una realitat”, va explicar la regidora d’Educació, Anabel Moreno. Per la seva banda, l’alcalde, Bartolo Egea, va destacar que el pas suposa "més que un tràmit comptable". És, va dir, una decisió política "majúscula" que dona resposta a una reivindicació absolutament necessària per a moltes famílies i per a un barri com Mas Duran, en plena expansió. "Com a govern hem d’acompanyar el creixement demogràfic amb els equipaments que el veïnat necessita”, tancava.
Mas Rampinyo, que espera en els pròxims mesos nous veïns, és un sector en auge. Especialment, el sector de Mas Duran, on actualment hi ha en construcció al voltant de 380 nous habitatges, tant de venda com de lloguer, que incrementaran l'activitat i les necessitats dels futurs residents.
La xarxa d’escoles bressol municipal de Montcada i Reixac compta avui amb els centres Camí del Bosc (Can Cuiàs), Mitja Costa (Terra Nostra), Font Freda (Montcada Nova-Pla d’en Coll), Can Casamada (centre) i Can Sant Joan. Justament, aquesta darrera va tenir un nou edifici que es va posar en funcionament la primavera passada. Així, l’oferta màxima vigent als cinc centres és de 330 places. L'any passat, van néixer 295 infants a Montcada i Reixac, la segona xifra més baixa en tot el segle -només superada per la del 2023, amb 284-. A pesar de la davallada de la natalitat, l'impuls de nous immobles en el parc d'habitatges ha permès acollir uns 200 nouvinguts en l'últim any que aviat tindran a la zona una nova llar d'infants.