Els Mossos d'Esquadra han detingut deu persones i han desarticulat una organització criminal internacional vinculada a la Camorra i dedicada al tràfic de drogues a gran escala. El grup estava arrelat a Barcelona i enviava grans quantitats de substàncies a Itàlia amagades a l'interior de camions de fruita o pollastre, entre d'altres mercaderies. La banda hauria fet 15 enviaments des de febrer del 2025, tant per carretera com en ferris que sortien del Port de Barcelona. Dos d'aquests van ser interceptats. El 3 de març es van fer nou entrades i escorcolls a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van detenir deu persones d'entre 25 i 46 anys i van intervenir més de 300 quilos de cocaïna, 500 d'haixix i 10 de marihuana, així com 140.000 euros.
Quan les quantitats de droga eren elevades, les transaccions es feien en una nau de Montcada i Reixac, on amagaven la droga entre la càrrega legal. Si es tractava de quantitats més petites, en canvi, les trobades es produïen en zones industrials de Cornellà i de la Zona Franca, en plena via pública, on les bosses amb la droga es traspassaven directament a les cabines dels camions en qüestió de segons. Un cop carregada la droga, els camions iniciaven el transport cap a Itàlia, ja fos per carretera o bé embarcant en ferris amb destinació final al port de Civitavecchia.
Més d'un any d'investigació
La investigació va arrencar el 7 de febrer del 2025 arran d’una actuació de la Guàrdia Urbana de Cornellà, que va detectar una presumpta transacció de substàncies estupefaents entre un camioner i el conductor d’un vehicle en un polígon de la ciutat. Com a resultat de les comprovacions realitzades, els Mossos van intervenir el turisme on es transportaven tres motxilles que contenien 70 quilos de cocaïna.
A partir d’aquests fets, la Divisió d’Investigació Criminal del cos va assumir una investigació complexa que va corroborar l’arrelament d’un grup criminal a Barcelona. Des d’allà adquirien substàncies estupefaents, organitzaven els transports i coordinaven tota l’operativa necessària per traspassar la droga i amagar-la entre mercaderia legal, amb Itàlia com a destí final, ja fos mitjançant camions o bé per via marítima amb ferris que sortien del port de la capital catalana.
Les primeres gestions van permetre identificar quatre persones involucrades en la transacció fallida del febrer de 2025. El presumpte cap de l’organització criminal, estretament relacionat amb la màfia napolitana, juntament amb la seva parella disposava d’un immoble luxós al barri de Diagonal Mar de Barcelona, des d’on dirigia l’operativa per coordinar els transports de droga cap a Itàlia. El caràcter itinerant del principal investigat, que viatjava sovint fora de Catalunya, va dificultar l’avenç de les indagacions policials. Aquest individu s’encarregava de contactar i reunir-se amb els presumptes proveïdors de substàncies estupefaents. Un cop acordada l’entrega, feia que algun altre membre de l’entramat viatgés des de Nàpols, pocs dies o hores abans, perquè rebés la mercaderia il·legal en un punt prèviament acordat on es feia el traspàs.
Vincles amb la Camorra
El nucli principal de l’organització estava integrat per membres procedents de Nàpols, que en alguna ocasió s’havien reunit a Barcelona amb membres de la Camorra italiana. Aquestes vinculacions, juntament amb el fet que durant la investigació els objectius utilitzessin alguns immobles i locals de Barcelona relacionats amb anteriors operacions amb membres d’aquesta organització criminal mafiosa, va permetre als Mossos inferir una possible col·laboració o pertinença a la mateixa per part d’alguns dels investigats.
Es dona la circumstància que fa pocs dies, els Mossos, conjuntament amb la Guardia di Finanza italiana, ja van desmantellar una organització d'abast internacional dedicada al tràfic d'haixix. L'operatiu es va desenvolupar de manera simultània a Itàlia, Catalunya, Saragossa i Màlaga el 10 de febrer i va culminar amb 17 detinguts, d'entre 20 i 60 anys. Dues de les detencions van tenir lloc a Savona i Milà, i la resta en diferents punts de l'Estat. A Catalunya, les poblacions afectades estaven concentrades principalment a l'àrea metropolitana. Com en aquest cas, també es van fer escorcolls a Montcada i Reixac, on la banda tenia els seus tentacles.