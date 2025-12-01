Aprovats els primers tràmits per construir una residència i centre de dia a Montcada i Reixac

En els darrers cinc anys, en un context marcat per la covid, l'edat mitjana de la població de Montcada i Reixac ha augmentat gairebé un any i avui frega els 42 anys. En el mateix període, el percentatge de persones majors de 65 anys en el municipi ha crescut un punt i se situa per sobre del 16,5%. Malgrat que l'escenari actual no dista gaire de la realitat d'altres localitats vallesanes o els indicadors al conjunt de la comarca -gairebé el 18% dels habitants estan per sobre dels 65 anys-, l'evolució obliga a moure fitxa.
Així, el ple del novembre passat ha endegat el procés per fer realitat una residència, centre de dia i pisos dotacionals per a la gent gran al municipi. El primer tràmit efectuat ha estat l’atorgament d’una concessió sobre el domini públic d’una finca municipal de 5.140 metres quadrats, situada al carrer Alt de Sant Pere, 93, a Mas Duran, -destinada pel planejament vigent a equipaments comunitaris- i la convocatòria de licitació per a construcció i explotació dels esmentats serveis. La instal·lació contempla un total de 120 places per a l’acolliment permanent o temporal, amb assistència integral, per a persones grans amb diferents graus de dependència; un centre de dia de 30 places, d’atenció diürna per a persones grans amb dependència lleu o moderada; i de 36 habitatges dotacionals, amb serveis comuns adreçats a persones grans autònomes o amb dependència lleu que volen continuar vivint pel seu compte, però necessiten seguretat i serveis de suport com rehabilitació, seguiment emocional o atenció sanitària.
Segons explica el Govern local, l’empresa adjudicatària del concurs haurà d’assumir la construcció de l’edifici i l’explotació d’ús, de 75 anys, i tindrà l’obligació de presentar-se a les convocatòries de concertació de la Generalitat, fins a assolir un mínim del 70% de les places de la residència i del 100% en el cas de les places de centre de dia. La concessió es farà per procediment de concurrència i el cànon total que haurà de reportar a l’Ajuntament durant el temps que duri l’explotació serà de més de 12 milions d’euros, havent d’abonar 4,5 milions durant el primer any. Si la construcció i la gestió reuneix les condicions adequades per declarar-la d’especial interès social, es podrà obtenir una bonificació sobre l’impost de construccions i obres (ICIO). Els criteris que atorgaran una puntuació a les empreses que s’hi presentin són la millora econòmica, l’execució més ràpida, garantir el màxim de places concertades, la qualitat arquitectònica, l’aplicació de criteris de sostenibilitat, la gestió centrada a les persones, la integració i obertura al barri i la participació en el procés d’entitats sense ànim de lucre, que generen reinversió en el servei.
L’alcalde, Bartolo Egea, va qualificar el projecte com una acció “que parla de futur, de dignitat, de cohesió social i de respecte per a la gent gran". Montcada i Reixac, va remarcar, fa un pas ferm per garantir que les persones grans puguin viure en companyia i amb atenció sense haver de marxar del seu entorn. L’edil va destacar el valor social del nou servei, “que no només serà assistencial sinó un espai de suports i integrat al territori que respon a un model de ciutat que té cura, acompanya i no deixa ningú enrere”. En la mateixa línia, la regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió, Estela Valdivia, va reivindicar que el projecte “va més enllà de la construcció d’un edifici. Donem resposta a una necessitat imprescindible i inajornable". La responsable va defensar que aquests serveis posen al centre les persones grans, ajudant moltes famílies que ara fan l’atenció en solitari. La titularitat pública de l’equipament, va reafirmar, “seguirà formant part del nostre patrimoni i estarà al servei de la ciutadania”.