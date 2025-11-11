Montcada i Reixac tindrà dues noves línies circulars d’autobús que substituiran la 155

Canvis en el transport públic viari a Montcada i Reixac. Els usuaris disposaran de dues noves línies de bus que substituiran l’actual 155 (Can Cuiàs-Terra Nostra) a partir del pròxim 24 de novembre. La mesura s’estableix per part de l’Ajuntament i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) després d’analitzar la regularitat i la freqüència i donar resposta a una demanda de la ciutadania. El consistori confia que les línies 137 i 138 seran dues noves línies circulars (en sentit horari i antihorari) de proximitat que milloraran la regularitat del servei, ampliaran la cobertura amb noves parades i milloraran la connectivitat entre els barris.
La presentació d’aquestes noves línies s’ha fet en el transcurs d’un acte que s’ha celebrat al costat de la parada situada a la rambla dels Països Catalans i que ha comptat amb la presència de l’alcalde, Bartolo Egea, i el president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela. En representació de TMB, hi ha intervingut Jacobo Kalitovics, director de la Xarxa de Bus.
Iruela destaca la importància d’aquest canvi que respon a una demanda veïnal molt esperada i que permetrà que la ciutat guanyi “una línia d’autobús més àgil, més propera i més eficient, amb recorreguts més curts i una millora de connexions entre els diferents barris”. Per la seva part, Kalitovics remarca que el nou format suposa “una millora de la connectivitat i de la freqüència de pas amb un augment de parades”. En la mateixa línia, Bartolo Egea considera que aquest canvi no és només un nou nom a la línia sinó que suposarà “un reforç de la cohesió entre els diferents barris” per assolir un municipi “més accessible, més connectat i més verd, ja que la millora del transport públic és una eina per reduir el trànsit de vehicles”.
Línia 137 (Circular Montcada i Reixac 2)
Aquesta nova línia circular, amb sortida i arribada a Can Cuiàs (carrer de les Petúnies), anirà en el sentit del rellotge en direcció a N-150, Terra Nostra, Font Pudenta, Mas Duran, Mas Rampinyo, Montcada Nova-Pla d’en Coll, Montcada Centre, la Ribera i Can Sant Joan. Té un recorregut de 15,3 quilòmetres i 41 parades (sis noves i comparteix set a Can Cuiàs amb la 138). Es calcula una freqüència de pas d’entre 35 minuts els dies feiners, mentre que els caps de setmana i festius s’estima que la freqüència sigui d’uns 60.
Línia 138 (Circular Montcada i Reixac 1)
Aquesta nova línia circular, amb sortida i final a Can Cuiàs (carrer de les Petúnies), circular en direcció contrària al rellotge passant per Can Sant Joan, Ribera, Montcada Centre, Montcada Nova-Pla d’en Coll, Mas Rampinyo, Mas Duran, Font Pudenta, Terra Nostra, N-150. Té un recorregut de 15,8 quilòmetres i 43 parades (sis noves i comparteix set a Can Cuiàs amb la 137). Es calcula una freqüència de pas d’entre 35 minuts els dies feiners, mentre que els caps de setmana i festius s’estima que la freqüència sigui d’uns 60.