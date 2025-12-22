La Mare Noel també desembarca al Vallès: "Ningú va preguntar si era pare o mare"

Els infants de Mas Rampinyo, a Montcada i Reixac, van viure diumenge una jornada festiva plenament nadalenca. El passeig de Sant Jordi, a la seu de l'Associació de Veïns del barri, es va omplir de canalla que va poder gaudir de prop d'una de les figures per excel·lència d'aquestes dates. Això sí, sense l'habitual barba blanca i amb els cabells una mica més llargs.
La Mare Noel va desembarcar durant la jornada en l'emplaçament. "Va anar molt bé. No era el millor dia perquè va ploure molt. Però va venir prou gent i va ser una experiència molt bonica per a tots", explica Nuria Castro. Els més petits, repassa, van quedar encantats. "No van fer cap pregunta sobre si era mare o pare. El més important és que tots van gaudir", reivindica sobre la iniciativa. Ella va poder corroborar la il·lusió en els ulls de les criatures des d'un primer pla privilegiat.
Segur que deu ser una de les poques personalitats en femení de la campanya de Nadal a la comarca. La proposta va sorgir de l'associació veïnal, que va proposar-ho a la Nuria. "Era la primera vegada que participava en una iniciativa d'aquestes característiques", admet. Malgrat viure des de fa dues dècades al municipi, va entrar aquest setembre a l'entitat i era una figura idònia per rebre els desitjos dels joves de la zona. L'esperit col·laboratiu va fer la resta. Ara, manifesta, no tanca la porta a mantenir-se present en l'agenda d'activitats. "Per què no? Jo encantada", diu la protagonista de la diada. Segur que els encarregats d'organitzar la cita en prenen bona nota.