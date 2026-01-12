L’Ajuntament de Montcada i Reixac surt al pas de la polèmica sobre el rei Baltasar a la Cavalcada

Han passat uns quants dies des de la visita de Ses Majestats, però la celebració encara cueja en municipis com Montcada i Reixac. Després de l'enrenou generat en les hores posteriors a la cita, el consistori ha volgut desmentir cap decisió política d’eliminar o invisibilitzar el rei Baltasar del cartell de la Cavalcada de Reis 2026, tal com s’havia afirmat i insinuat en determinats sectors. "Davant la publicació realitzada a les xarxes socials pel grup municipal En Comú Podem, l’Ajuntament vol aclarir diversos aspectes i desmentir les acusacions vessades el passat 6 de gener, que no s’ajusten a la realitat dels fets", expressen en un comunicat. Segons el text, el que es va produir és "una incidència puntual en l’adaptació de la imatge gràfica en algunes publicacions a les xarxes socials i que dona peu a diferents interpretacions del disseny de la il·lustració, una qüestió que no reflecteix en cap cas el conjunt del dispositiu comunicatiu de la Cavalcada. De fet, matisen, la cartelleria oficial impresa mostrava una representació correcta i respectuosa de tots els Reis d’Orient, sense excepcions. "En cap cas es pot atribuir aquesta situació a una manca de voluntat política recent, ni a una actitud de racisme institucional per part de l’Ajuntament".
L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, va manifestar que “és injust i irresponsable parlar de racisme institucional a partir d’una interpretació errònia dels fets. Aquest govern ha treballat per garantir una Cavalcada inclusiva, respectuosa i coherent amb els valors de la nostra ciutat”. Per la seva banda, el regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, Albert Carandell, va afegir que “lamentem que es generi una polèmica basada en una premissa falsa i que busqui deslluir el treball de moltes persones”. A més, l’equip de govern recorda que l’anterior govern municipal, liderat per En Comú Podem, no va eliminar amb celeritat la pràctica del blackface en els patges del rei Baltasar durant els seus mandats. Una pràctica que consideren "discriminatòria" titllat de "costum racista allunyat de les polítiques contemporànies i que es va seguir reproduint en el període comprès entre els anys 2016 i 2020, sota l’anterior govern".
"La Cavalcada de Reis és l’espectacle de carrer més gran de la ciutat, conjuntament amb la Rua de Carnaval, i és un espai de trobada entre diferents generacions i cultures. L’Ajuntament, amb el lideratge del grup municipal PSC-CP al govern local, va començar l’any 2024 un procés de renovació artística de la cavalcada, amb la introducció de nous elements i nous personatges, i que continuarà en les futures edicions. També s’ha augmentat la quantitat de caramels, arribant als 2.000 quilos durant la cavalcada de 2026". En definitiva, l’Ajuntament lamenta que es construeixi una polèmica pública a partir d’afirmacions incorrectes, i es confia que aquest nou any permeti avançar cap a "un debat polític més rigorós, constructiu i útil per a la ciutadania, sempre des del respecte institucional i la responsabilitat pública".