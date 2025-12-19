ARA A PORTADA
Lluís Matas: “Si volem canviar Junts, ho hem de fer des de dins. El partit s'ha atrinxerat massa en els extrems" Marta Ordóñez
-
Sabadell és la ciutat catalana amb més espectadors d'Els Pastorets: “Són tan importants com el tió!” Guillem Plans Roca
-
FOTOS | Els Mossos i la Guàrdia Civil escorcollen l'IRTA-CReSa pel brot de pesta porcina africana Marc Béjar Permanyer
-
Una cirurgia pionera a Sabadell acaba amb èxit: entren al cervell per l'ull i eviten aixecar el crani Sergi Gonzàlez Reginaldo
Set dotacions dels bombers intervenen en l'incendi d'un habitatge a Montcada i Reixac
L'actuació va durar més de tres hores i una persona va ser traslladada a un centre mèdic