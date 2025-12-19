ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Set dotacions dels bombers intervenen en l'incendi d'un habitatge a Montcada i Reixac

L'actuació va durar més de tres hores i una persona va ser traslladada a un centre mèdic

  Vehicles dels Bombers en una imatge d'arxiu
Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 09:42

Els Bombers de la Generalitat van intervenir en un incendi d'habitatge al carrer de Santiago Rusiñol de Montcada i Reixac dijous passat a la tarda. L'avís va saltar a les 18:36 h i quan van arribar les set dotacions del cos de rescat que es van desplaçar fins al lloc dels fets es van trobar un incendi "totalment desenvolupat", segons fonts dels bombers, en un dels entresols del bloc de pisos. Les flames i el fum afectaven el forat de l'escala i, a causa de les possibles afectacions que podien provocar, es va demanar el confinament temporal a tots els veïns de l'edifici per poder procedir a l'extinció amb totes les garanties de seguretat. 

Es va treballar a l'interior, per extingir les flames, i a l'exterior, mitjançant l'autoescala, per assegurar que els veïns de tots els domicilis es trobessin en bon estat. Una vegada els efectius van poder controlar l'incendi, van ventilar el forat de l'escala afectat i els pisos superiors on s'havia acumulat la columna de fum. Es va fer una repassada de tots els pisos i es va permetre l'entrada a tots els veïns excepte els de l'entresol afectat, a causa de les afectacions de les flames. 

Finalment, es va fer una valoració dels afectats per determinar si feia falta assistència sanitària. En total, de les 15 persones confinades al domicili tan sols una va haver de ser traslladada al CUAP, després de rebre una primera revisió del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La intervenció dels serveis d'emergència va durar més de tres hores. 

