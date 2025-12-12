ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Detenen dues persones per cultiu de marihuana a dins d'una casa

Els Mossos van trobar 203 plantes de marihuana, làmpades, ventiladors i fertilitzants, entre altres materials

  Plantació de marihuana a Montcada i Reixac
Publicat el 12 de desembre de 2025 a les 11:40
Actualitzat el 12 de desembre de 2025 a les 11:41

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació (UI) de la comissaria de Cerdanyola del Vallès van detenir, dimarts 10 de desembre, un home i una dona com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues. Arran de diverses queixes veïnals, la policia catalana va iniciar investigacions sobre un immoble de Montcada i Reixac on presumptament hi hauria un cultiu de marihuana, que es gestionava a més a partir d’una connexió elèctrica fraudulenta.

Finalment, dimarts al matí, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Cerdanyola van efectuar una entrada i escorcoll al domicili on van trobar 203 plantes de marihuana, làmpades, ventiladors i fertilitzants, entre altre material. Igualment, es va procedir a la detenció d’un home de 44 anys i una dona de 43 que eren a l’immoble, per un presumpte delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues. També se’ls investiga com a presumptes autors d’un delicte de defraudació de fluid elèctric ja que tenien la llum connectada de forma irregular a la xarxa. L’import de l’electricitat defraudada s’estima en gairebé 16.000 euros.

Després de declarar en seu policial, la dona va quedar en llibertat, mentre que l’home va passar a disposició judicial ja que tenia vigent una ordre judicial de detenció.

