La brutícia i l'abocament de mobiliari vell i deixalles en l'espai públic és un dels problemes que més preocupa a Montcada i Reixac. Les queixes per incivisme es barregen amb les d'aquells que consideren que cal més freqüència de recollida quan els contenidors estan plens. Davant de l'escenari de malestar creixent, el Govern local ha decidit posar fil a l'agulla des de fa mesos, amb una iniciativa inèdita a casa nostra. Els treballadors municipals han obert bosses i han analitzat els elements abandonats, per tal de determinar l'origen dels materials. Les tasques d'identificació han permès incoar una trentena d'expedients sancionadors en tres setmanes al municipi, que han comportat multes per als infractors enxampats.
La situació no és nova i en els últims mesos ja s'havien desenvolupat accions per pal·liar-ho. De fet, en un dels casos recents, fins i tot la documentació abandonada en ple carrer i totalment visible va permetre multar el responsable d'un abocament en què s'havia deixat a la via pública el mobiliari de tota una casa que quedava desocupada. "El que estem fent és un mètode diferent perquè s'està desbordant l'incivisme. No s'estima l'espai públic. Ho estem fent malament com a societat, però no només a Montcada i Reixac. Per això s'havia de fer alguna cosa diferent. Obrir bosses d'escombraries que es deixen on no toca. Només fem comprovació d'aquelles que trobem fora dels contenidors si aquests estan buits. Si es troba documentació o alguna cosa que relacioni els materials amb la persona, multem", resumeix la regidora Dámaris Sánchez.
Segons alerta el consistori, hi ha hagut un augment important de l'abandonament de cartrons, que relacionen amb l'increment del comerç electrònic en els últims anys. Per això, cal buscar noves fórmules per detectar-ho i frenar-ho. "No és per falta de manteniment o recollida, és incivisme. I la visió ja està canviant. La conscienciació està tenint efecte. No crec que la solució siguin les multes, sinó l'educació i la sensibilització. Tothom ha d'aportar el seu granet de sorra", diu. A les portes de Nadal, l'avís es reforça davant la temptació de deixar material voluminós i caixes als carrers. "Paguem impostos per recollir el que hi ha a dins del contenidor, no a fora", insisteix. Alhora, es recorda a la ciutadania la importància de plegar bé els elements i dipositar-los correctament, així com fer un bon ús de les papereres. A més, remarquen que els comerços disposen d’un servei gratuït de recollida de paper i cartró per facilitar-ne una gestió adequada.
L'executiu montcadenc ha analitzat la resposta a aquesta problemàtica en altres localitats. Un exemple de com actuar ha estat Cunit, però també s'ha consultat a Barcelona. El soterrament ha complicat encara més la gestió d'uns residus que ja obligaven a posar la lupa. Des del consistori creuen que el que s'està fent servirà per avançar i mantenen la voluntat de continuar amb aquestes pràctiques sancionadores. "No hem tingut molta gent que vingui a reclamar quan és multada. La gent sap que està mal fet. Si el contenidor està ple, no hi haurà multes, perquè és problema del servei de recollida. Sempre fem foto del contenidor buit i la deixalla al costat", sosté la responsable. Fa aproximadament mig any es va aprovar una modificació del contracte per ampliar el servei. La regularitat de la recollida, diuen, és bona i suficient i el contracte nou permet impulsar noves actuacions, sempre seguint l’Ordenança de Civisme. El control sobre els abocaments s'intensifica i ja afecta la butxaca dels residents que no actuen com toca.