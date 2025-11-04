Obres en el tram elevat de l’autopista C-33

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres de reparació del viaducte de l’autopista C-33, a l’altura de Montcada i Reixac, amb l’objectiu de substituir les plaques embellidores i altres elements deteriorats. La finalitat és garantir la seguretat en aquest entorn. Les obres, que es faran per fases, compten amb un pressupost d’un milió d’euros i un termini d’execució de tres mesos.
La primera fase es va iniciar la setmana passada en el tram més pròxim al pavelló Miquel Poblet. Aquesta setmana, les tasques de reparació comporten el tall del pas de vehicles en un tram del carrer de les Escoles. Aquesta restricció estarà vigent durant tota la setmana, a excepció del dimecres de mercat, que es tornarà a obrir per poder accedir a les escoles Font Freda i La Salle.
Durant tot aquest període, també es veurà afectada la circulació de la línia 155 d’autobús en sentit Montcada i Reixac–Barcelona, que seguirà un recorregut alternatiu per la rambla dels Països Catalans. Així mateix, s’habilitaran dues parades provisionals: una davant del pavelló Miquel Poblet i una altra sota l’autopista C-33.
“Els treballs estan avançant a molt ritme i s’està prioritzant la zona més propera al pavelló Miquel Poblet per tal de reobrir l’estacionament actualment tancat”, apunta la regidora de Serveis Municipals, Dámaris Sánchez.
Viaducte de la C-33
Aquesta via de pas té una longitud de 800 metres i està format per un tauler per a cada sentit de circulació amb unes bigues de formigó armat, en els extrems laterals del quals hi ha uns voladissos, sobre els quals s’assenten unes peces a mode de faixa (impostes). En aquest entorn, l’autopista C-33 té un trànsit de 100.000 vehicles diaris. Les obres que ara comencen permetran renovar i millorar diversos elements de formigó i de la seva armadura i, d’aquesta manera, reduir el risc de futurs despreniments. Aquesta obra comportarà, durant el termini d’execució dels treballs, afectacions al trànsit de l’autopista, que consistiran en el tall d’un carril de circulació, en un sentit o altre de la circulació segons el tram del viaducte en el qual s’estigui treballant.