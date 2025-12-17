ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Comença la reparació d’un tram de la volta del Rec Comtal

Va quedar malmès el maig del 2023 a la llera del riu Besòs durant unes tasques per abastir d’aigua l’àrea metropolitana de Barcelona

  • Obres del Rec Comtal a Montcada i Reixac -
Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 12:59

Obres en un dels punts emblemàtics de Montcada i Reixac. L’empresa Agbar ha iniciat aquesta setmana la reparació d’un tram de la volta del Rec Comtal malmès el maig del 2023 a la llera del riu Besòs, prop del pont de la Roca, durant unes tasques de prospecció per a l’abastament d’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els treballs, de caràcter arqueològic, tenen com a objectiu restituir l’estructura afectada per una excavadora que actuava en el marc de la gestió de la sequera. El Rec Comtal està inclòs al Catàleg de Patrimoni municipal, al de la Generalitat de Catalunya i al Pla Director del Rec Comtal.

Davant dels fets, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va presentar una queixa formal a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i a la Direcció General de Patrimoni, reclamant les actuacions necessàries per reparar els danys ocasionats a aquest element històric. Un cop acabada la primera fase dels treballs, es construiran uns murs de gabions que aniran en paral·lel a l’estructura antiga per protegir-la en el cas de crescudes. 

Notícies recomenades