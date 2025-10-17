ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Identifiquen els autors d'abocaments il·legals que s'havien deixat dades personals entre les deixalles

S'exposen a multes de fins a 3.000 euros

  • Abocaments a Montcada i Reixac
Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 09:37

Els abocaments incontrolats en l'espai públic de Montcada i Reixac en l'ordre del dia. El setembre passat, en coordinació amb la Policia Local i Agents Rurals, es va iniciar una investigació per trobar les persones que havien realitzat un abocament de residus de grans dimensions de fundes de cable al camí de Reixac, al Parc Natural de la Serralada de Marina. El consistori va retirar els elements de seguida gràcies a la tasca de la unitat de maquinària pesada de l’ADF. La persona infractora s’enfrontava a una sanció que pot arribar als 3.000 euros. A més, en tractar-se d'un espai natural protegit, l’òrgan gestor del parc i la Generalitat de Catalunya també poden aplicar sancions més elevades d'entre 3.001 a 300.000 euros. Multes que no semblen frenar els incívics.

L'últim cas es va produir un abocament de mobles vells al bell mig de l'espai públic, a tocar de les obres del soterrament. Se sumava a un altre fet similar, en ambdós casos, ja retirats. Per a més inri, s'ha pogut identificar als autors dels abocaments després de localitzar dades personals entre les deixalles. L'Ajuntament ja ha iniciat els corresponents expedients sancionadors per als infractors, que s'enfronten ara a una sanció de fins a 3.000 euros.

El consistori reitera la seva política de tolerància zero contra aquest tipus d'actes que atempten contra la higiene de la ciutat. "Mantenir una ciutat neta i lliure d'accions incíviques és cosa de tots. Cuidem la nostra ciutat!", remarquen.

 

