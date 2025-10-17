ARA A PORTADA
El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda" Redacció
Satisfacció política i empresarial pel desenllaç de l'opa: "És una bona notícia per a la ciutat" Aleix Pujadas Carreras
Joan Llonch, sobre el resultat de l'opa: "És penós, una desfeta per la prepotència del BBVA" Manel Camps
El síndic de greuges de Catalunya demana suspendre el desallotjament de la caserna si no hi ha risc generalitzat d’esfondrament Marta Ordóñez
Identifiquen els autors d'abocaments il·legals que s'havien deixat dades personals entre les deixalles
S'exposen a multes de fins a 3.000 euros