Adjudicada la construcció del nou edifici de viatgers de l’estació de Montcada Bifurcació

Es destinaran set milions d'euros en la transformació de l'indret

  • Recreació de la nova estació de Montcada Bifurcació -
Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 16:21

El Ministeri de Transports ha adjudicat per 7 milions d’euros, a través d’Adif, un contracte per a la construcció del nou edifici de viatgers de l’estació de Montcada-Bifurcació, actuació que completarà les obres de remodelació integral de la infraestructura que s’estan executant actualment.

El nou edifici tindrà una superfície de 600 metres quadrats i comptarà amb un pas inferior que, amb una inversió de 4,3 milions d’euros, ja s’està construint. L’obra adjudicada inclou els acabats arquitectònics i les instal·lacions tant del pas inferior, que comptarà amb ascensors, com de les andanes. Associat al contracte d’execució d’obres, també s’han licitat els serveis de consultoria i assistència per al control dels treballs per 1,4 milions.

Les obres de la nova estació es faran paral·lelament a les de desdoblament de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga que obligaran a tallar el servei ferroviari durant 16 mesos, fins al maig del 2026 en la primera fase.

