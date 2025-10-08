ARA A PORTADA
El sensellarisme creix un 250% en cinc anys: "Un problema inesperat et pot canviar la vida en un moment" Jan Cañadell Puigmartí
La sabadellenca Anna Crusafont, insígnia d’or dels farmacèutics: "Amb 88 anys, encara regento la farmàcia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El síndic de greuges de Sabadell posa la mirada en els guals: "Qui no paga no pot tenir dret" Marta Ordóñez
Adjudicada la construcció del nou edifici de viatgers de l’estació de Montcada Bifurcació
Es destinaran set milions d'euros en la transformació de l'indret