Resignació i desconcert pel macrotall a l'R3: "Hi ha conductors de l'autobús alternatiu que no sabien on anaven"

Resignació i desconcert. Són les paraules que defineixen el sentiment generalitzat que aquest dimarts al matí regnava a les parades d'autobús habilitades per Renfe a tocar de l'estació de Santa Perpètua de Mogoda La Florida. Les primeres hores del macrotall de l'R3 de Rodalies han provocat dubtes entre els usuaris i també els conductors, que en alguns casos no tenien clara la destinació o el recorregut que havien de fer. A més, diversos vehicles no anaven retolats i això ha despistat diferents passatgers, expectants en una parada per on passaven vehicles de transport col·lectiu. Molts xofers a primera hora encara no coneixien la ruta, i això ha condicionat l'experiència de viatgers com el Nicolás Farré, usuari habitual de l'R3.
"Normalment, els trens ja van malament. Mai van en l'horari previst o tenen alguna incidència. En els busos llançadora, alguns conductors no coneixen el trajecte. Jo venia des de Granollers fins a Santa Perpètua i hem trigat quaranta minuts perquè s'ha perdut diverses vegades, quan realment són vint minuts", especificava. El problema, assenyala, serà per a la gent del Vallès. "Per aquells que van directes a Fabra i Puig no és tan complicat", vaticina. En els pròxims 16 mesos d'aturada d'activitat ferroviària, li tocarà carregar-se de paciència. "Amb la Renfe ja he tingut entrenament previ durant anys", reia.
L'escepticisme s'imposa i el futur desdoblament no genera per ara cap canvi de mentalitat entre els més freqüents del transport públic. "Als fets em remeto. És la Renfe i no és només un problema de l'R3. Només cal veure l'R4", es resigna Farré. De moment, el primer dia ha estat per a ell una odissea de dues hores i un retard a la feina. "Sort que tinc flexibilitat per allargar després". La tornada, diu, serà una altra aventura. La mobilitat per carretera, a més, ha estat marcada durant el matí per retencions importants de trànsit entre Santa Perpètua i Barberà. Un ingredient afegit per a aquells que han optat per agafar el cotxe privat com a alternativa.
L'Andrea ha hagut d'esperar el pas de l'autobús cap a Barcelona en lloc de pujar al tren. Ella és del Maresme, però treballa a Barcelona i Premià i també fa vida a La Florida. "A partir d'ara, tocarà agafar l'autobús aquí i, per sort, aquest em porta directe perquè treballo a l'Eixample. No serà molta estona més, si va bé. Com a molt, una hora, però hi ha molts retards", avisa. En els últims dies, fins i tot, s'ha quedat a terra perquè un dels busos anava ple. "Sobretot els caps de setmana s'omple perquè en passen menys. Per seguretat, és normal que no obrin portes", admet.
Entre la ciutadania consultada s'estén una sensació de frustració per mesos de demores i pèrdua de temps a les vies. "La meva filla és usuària habitual i està acostumada als retards", expressava una dona com a mostra d'una realitat que es repeteix en diferents famílies. Alguns opten per anar a buscar l'R2 fins a la Llagosta. Avui, molts buscaven els informadors de Renfe per aclarir els dubtes que assaltaven en les primeres hores.
"Molts no estaven ben informats"
"Sobretot em pregunten la direcció. Hi ha molta gent que no estava ben informada, malgrat que s'havien comunicat per diferents canals els canvis en el servei. Venen usuaris perduts i els encaminem per saber on són les parades. Cada vint minuts tenim un autobús", deia la Isabel, responsable de la informació de la companyia ferroviària. Al costat, treballadors de Serveo també contribueixen a evitar el caos aquests primers dies. "Hi serem unes quantes jornades", avisa. La situació viscuda a Santa Perpètua, admet, és habitual davant de talls i alteracions en altres indrets. "Sempre hi ha gent que no ho sap i per això hi som. Sobretot, gent gran. Però també joves", repassava, remarcant que a pesar de tot havia estat un matí tranquil.
L'emplaçament està marcat des de fa uns dies per les obres a l'estació. Els treballs, explica un dels tècnics de l'obra, s'han d'allargar també durant els pròxims 16 mesos, coincidint amb els terminis del macrotall de l'R3. L'objectiu és millorar l'accessibilitat, amb una rampa i un ascensor que milloraran l'entrada dels usuaris. Des de l'Ajuntament de Santa Perpètua es mostren satisfets per l'inici de les obres, ja que consideren que l'actual infraestructura esdevé una barrera important tant per l'accés a l'equipament, a través únicament d'escales, com als combois, amb una alçada considerable amb l'andana.
"Des del primer moment, hem estat treballant amb Renfe i ens hem reunit en diferents ocasions tant per al projecte de l'estació com per a la definició del transport alternatiu davant del tall de la línia. A l'Ajuntament de Santa Perpètua, dins les limitades competències municipals, cada dia treballem per millorar els serveis de transport públic al municipi i posem a disposició de la ciutadania d'una línia de bus urbà, que transporta el veïnat arreu de la població i fins a l'estació de la línia R2 a la Llagosta", destaca el regidor de Mobilitat, Transport, Albert Monàs.
Les escenes de Santa Perpètua s'han repetit en altres punts. També a Montcada i Reixac, afectada pel macrotall de la línia de Rodalies al seu pas per dues estacions, s'estan aprofitant les tasques per millorar el pas inferior a Montcada-Ripollet. Accions que obliguen a tallar un tram del carrer Àngel Guimerà i que afegeixen un maldecap més als residents d'un territori trinxat per les vies, en plena fase de soterrament.