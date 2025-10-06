Afectacions en la mobilitat vallesana pel macrotall de l'R3

El tall de la línia R3 de Rodalies previst a partir d'aquest dimarts té afectacions en la mobilitat ferroviària de la comarca. El servei, que cobreix el trajecte entre Puigcerdà i l'Hospitalet de Llobregat, travessa les estacions de Santa Perpètua-La Floresta i Montcada-Ripollet i Montcada-Bifurcació. Dues localitats que s'han quedat sense el pas dels trens en els pròxims mesos a conseqüència del tall més llarg que s'ha fet fins ara a Rodalies. Els treballs duraran setze mesos i serviran per desdoblar la via entre Parets i la Garriga; s'aprofitarà per remodelar l'estació de Montcada Bifurcació i millorar l'accessibilitat a l’estació de Santa Perpètua de Mogoda La Florida. Renfe ha mobilitzat una norantena d'informadors per advertir sobre les actuacions.
El macrotall de l'R3 obligarà els passatgers a fer servir el bus en comptes del tren i Renfe calcula que això suposarà afegir entre 20 i 30 minuts al viatge. Les estacions de Centelles i Fabra i Puig a Barcelona serviran de hub, des d'on sortiran busos directes. La interrupció del servei es preveu dues fases: una primera entre Montcada Bifurcació i La Garriga, fins al maig del 2026; i la segona -quan hagi finalitzat els treballs per reordenar les vies a Montcada Bifurcació- entre Mollet Santa Rosa i La Garriga, fins al gener del 2027.
Les obres a Montcada i els canvis a Santa Perpètua
En el cas de Montcada i Reixac, la cruïlla dels carrers Àngel Guimerà i Aragó quedarà restringida al trànsit de vehicles fins al març del 2026. L’empresa responsable de l’obra ha previst un itinerari d’accés per al veïnat del carrer Aragó. Els vehicles hauran de circular pel carrer Alt de Sant Pere i Empúries. El tram del carrer Aragó, entre Àngel Guimerà i Empúries passarà provisionalment de doble direcció per als usuaris dels guals. Aquesta intervenció forma part de les obres de remodelació de l’estació, que permetran augmentar l’accessibilitat de l’estació així com reforçar la seva integració entre Mas Duran i Mas Rampinyo. Aquesta intervenció de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) té una inversió de 4,3 milions d’euros.
A Santa Perpètua, les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de Santa Perpètua de Mogoda La Florida també coincideixen amb l’inici del tall ferroviari. La primera fase d’aquestes actuacions es durà a terme entre el 7 d’octubre i el mes de maig del 2026. Les parades dels autobusos que prestaran el servei alternatiu per carretera estaran ubicades a l’avinguda Tres. La parada en direcció a Barcelona estarà situada a la cantonada amb el carrer Tres, mentre que en direcció a Granollers-Canovelles estarà ubicada a la cantonada amb el carrer Catorze. Els serveis començaran o finalitzaran a Barcelona a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig. La freqüència de pas serà de 20 minuts. Els autobusos faran el trajecte entre Granollers-Canovelles i Barcelona-Fabra i Puig amb parades també a Parets del Vallès, Mollet-Santa Rosa i Montcada-Ripollet.
Els usuaris consideren que la interrupció del servei és "massa llarga" i que ja ve d'una davallada de la qualitat en els darrers mesos, coincidint amb la represa després del primer tall, que es va allargar des d'octubre del 2023 a febrer del 2024. De la mateixa manera, consideren que el servei substitutori per carretera amb autocars que connectaran els municipis afectats serà "insuficient" i que no s'ha planificat prou bé: "Els antecedents del tall anterior no conviden a l'optimisme", denuncien. Els usuaris temen que es trigui a resoldre possibles mancances en el servei, mentre que Renfe assegura que hi estarà a sobre des del primer minut.
Les plataformes d'usuaris de Rodalies, com el cas de la PTP, arriben amb la sensació que no s'ha fet prou amb la planificació del transport terrestre alternatiu. Caldrà carregar-se de paciència en els pròxims mesos.