Sintonia Generalitat-Ajuntament per la creació d'un centre ocupacional a Santa Perpètua

La creació d'un centre ocupacional per a persones amb discapacitat és una llarga reivindicació de Santa Perpètua. L'Ajuntament i la Fundació Barcanova treballen per a fer realitat l'equipament a la Torre del Rector i, segons les últimes trobades, sembla que hi ha sintonia entre totes les parts per tirar endavant el projecte.
De fet, aquest és una de les iniciatives que ha visitat el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, durant la seva estada a Santa Perpètua. El responsable volia conèixer els projectes que duu a terme la Fundació Barcanova al municipi. L'alcaldessa, Isabel Garcia, i la presidenta de l'àrea de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones, Ana Bajo, van rebre'l amb els màxims responsables de la Fundació Barcanova i la responsable del Casal Cívic i Comunitari. I la predisposició hi és.
Un dels espais visitats va ser precisament la Torre del Rector, un edifici propietat de l'Ajuntament de Santa Perpètua que podria ser cedit a la Fundació Barcanova per crear un Centre Ocupacional per a persones majors de 18 anys amb discapacitat. Una de les condicions que posa el municipi és que la Generalitat doti el nou equipament amb places concertades. El consistori celebra que Moreno s'ha mostrat favorable. En aquest sentit, es va comprometre a dotar-les i, que un cop estigui tota la documentació del nou centre, se l'avisi per estar-hi a sobre, segons han explicat fonts municipals.
Setembre del 2026, a l'horitzó
La presidenta de l'àrea de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones, Ana Bajo, referma que fa mesos que l'Ajuntament treballa en aquest projecte i té gairebé enllestit el plec tècnic necessari per a la concessió directa a la Fundació Barcanova. Bajo espera que "abans de finalitzar l'any es pugui formalitzar la cessió i l'entitat pugui encetar tots els tràmits administratius i les obres amb l'horitzó de setembre del 2026 com a posada en marxa del Centre Ocupacional".
La responsable local ha explicat que l'Ajuntament canviarà l'ascensor i arreglarà la caldera de l'edifici de la Torre del Rector i la Fundació Barcanova anirà rehabilitant els espais. D'entrada, el centre començaria a les naus petites de la Torre del Rector, un cop Mogoda Serveis es traslladi.
Alhora, Bajo es mostra esperançada davant de l'opció de disposar d'un centre ocupacional a Santa Perpètua, "una lluita de molts anys". I subratlla que ara hi ha perpetuencs que han de desenvolupar la seva vida professional fora del municipi perquè no tenen aquí aquesta opció.