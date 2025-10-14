Santa Perpètua, 'capital' del contrabaix en record a Ferran Sala

Santa Perpètua esdevindrà 'capital' del contrabaix aquest dissabte 18 d'octubre amb motiu de la Primera Contrabaixada Ferran Sala. L'esdeveniment aplegarà més d'una cinquantena d'alumnes d'aquest instrument vinguts d'arreu de Catalunya. L'acte s'emmarca en la celebració del centenari del naixement del mestre perpetuenc Ferran Sala.
La majoria dels participants, d'entre 8 i 15 anys, arriben acompanyats del seu professorat i són provinents d'escoles de música d'arreu de Catalunya com les d'El Prat de Llobregat, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí, Santa Coloma, Girona, Tàrrega, Barberà del Vallès, Berga, Cervera i Esparreguera, entre d'altres.
La Contrabaixada tindrà lloc a partir de les 18 hores a la Sala Telers, espai cultural de Santa Perpètua, ubicat a la planta baixa del Museu del Treball i la Indústria Viva (MTIV). S'espera la presència de més de tres-centes persones, que han confirmat l'assistència, a més de representants de la família del mestre, antics alumnes de Sala vinguts d'arreu de l'estat i d'autoritats municipals.
“Serà una trobada històrica a Catalunya que reunirà a una cinquantena d’alumnes de conservatoris i escoles de música que vindran a compartir una jornada d’assajos i que oferiran un concert a la tarda obert a la ciutadania”, destaca la regidora de Cultura, Tamar Zamora. L'edil ha volgut agrair la implicació de la família de Ferran Sala i també de dos dels seus alumnes, Xavi Puertas i Pere Coma, amb els quals l’Ajuntament ha treballat per poder organitzar aquesta trobada.
La programació commemorativa del centenari de l'artista perpetuenc va arrencar divendres 10 d'octubre amb l'exposició 'Ferran Sala de Can Quico boter, mestre del contrabaix'.