Julio Pérez s'acomiada de l'Ajuntament després de catorze anys de regidor

El regidor de Santa Perpètua En Comú (SPEC) Julio Pérez es va acomiadar la setmana passada del Ple de la Corporació de la qual ha estat membre des de l'any 2011. Va ser el moment emotiu de la sessió plenària d'octubre després que el polític tingués paraules per als actuals membres del consistori, antics regidors i treballadors.
Julio Pérez ha estat durant els darrers mandats regidor d'Esports i conseller delegat de Mogoda Serveis SAM. El seu discurs de comiat va començar amb els motius que li han fet prendre aquesta decisió que són "personals i professionals". Alhora, va expressar que "la meva família és la part més important per la qual deixa la política" i va lamentar no haver pogut compartir més amb ells durant els catorze anys que ha dedicat a la política.
Va recordar com el 2011 va entrar al Consistori amb la responsabilitat de ser el regidor d'Esports sense coneixements previs, però amb moltes ganes de fer que tot funcionés. Sobre les seves responsabilitats com a conseller delegat de l'empresa municipal Mogoda Serveis va destacar totes les hores dedicades i l'aprenentatge fet.
L'alcaldessa, Isabel Garcia, va agrair la feina feta al llarg de més de catorze anys de regidor que va definir com a "pròxim, implicat i de gran humanitat". "Sempre disposat a escoltar, a buscar solucions i sobretot a acompanyar", va dir. La redacció del nou edifici esportiu i de la pista d'atletisme o les instal·lacions de l'skate parc i de cal·listènia formen part del seu llegat. Del seu treball a Mogoda Serveis, també va destacar com ha afrontat reptes complexos com el canvi de model de gestió de recollida de residus.