Assalten un forn de pa pel mètode d'encastament a Montcada i Reixac

Nou robatori mitjançant el mètode d'encastament a Montcada i Reixac. Aquesta vegada, els fets van passar la matinada de diumenge a dilluns. Cap a les 3.40 h, un cotxe va impactar contra la persiana d'un forn de pa situat al carrer Barcelona Centre. La ràpida intervenció de la Policia Local, que s’hi va personar immediatament després de rebre una trucada del 112, va permetre recuperar la caixa registradora i el vehicle sostret per perpetrar el robatori, tot i que no s’ha pogut detenir els lladres, que van fugir a peu en direcció al riu Ripoll.
Els cossos de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra s’han personat en les últimes hores al lloc dels fets i han obert una investigació. Segons apunten, s'estan revisant les càmeres de seguretat de la zona per identificar els autors. Tal com han confirmat testimonis presencials, un grup d’individus amb el rostre ocult, tapats amb passamuntanyes, va encastar un vehicle contra la persiana de l’establiment. L’impacte ha provocat nombroses destrosses a l’entrada, el mobiliari i l’aparador del local.
No és la primera vegada que s'utilitza aquest modus operandi per assaltar algun local comercial en els últims mesos. De fet, al novembre es van produir dos successos amb característiques similars, en aquest cas, en farmàcies de Montcada i Reixac. Aleshores ja es van obrir les investigacions pertinents per identificar els responsables, que també es van endur la caixa amb els diners.