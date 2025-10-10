ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Preacord per l’ERO de MM Fiber Packaging a Montcada amb 91 acomiadaments

L’entesa s’ha assolit en l’últim dia de la mediació a la seu del Departament de Treball

  • El ple extraordinari de Montcada va donar suport als treballadors -
Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 09:32

Direcció i treballadors han assolit un preacord per a l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) pel tancament de la fàbrica d’MM Fiber Packaging a Montcada i Reixac, que inclou 91 acomiadaments. L’entesa s’ha assolit en l’últim dia de la mediació a la seu del Departament de Treball.

Els treballadors rebran indemnitzacions de 33 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats. Cada empleat afectat rebrà un lineal de 10.000 euros. L’assemblea de treballadors ha de ratificar l’acord aquest divendres al migdia.

Dimecres els treballadors van començar una vaga indefinida de quatre hores per torn per denunciar les condicions que oferia l’empresa, que es dedica a la fabricació d’envasos i embalatges de cartó, especialitzada a empaquetar productes farmacèutics.

Els sindicats de la companyia van denunciar dimarts en una roda de premsa al Parlament que l’empresa havia fet una oferta de compensacions "molt baixa, fregant el mínim legal". A més, van acusar Fiber de provocar la decadència de la planta de Montcada per acabar justificant el tancament i trasllat de la cartera de clients a les fàbriques de Madrid.

En aquest sentit, van insistir que l'empresa "no ha volgut" reforçar la fàbrica de Montcada i, en canvi, ha dit que ha anat impulsant els centres de Madrid des que va adquirir les tres plantes el 2022.

Notícies recomenades