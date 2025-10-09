La plantilla d'MM Fiber Packaging a Montcada critica "l'enrocament" de l'empresa amb indemnitzacions de mínims

Els treballadors d'MM Fiber Packaging a Montcada i Reixac han denunciat aquesta setmana "l'enrocament" de la companyia a l'hora de negociar les indemnitzacions de l'ERO amb què es preveuen 91 acomiadaments. Representants de la plantilla van criticar que l'empresa els havia fet una oferta "molt baixa, fregant el mínim legal", en ple compte abans que aquest dijous s'esgotin els 30 dies de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació.
En una roda de premsa des del Parlament després de reunir-se amb la majoria de grups de la cambra, els treballadors van acusat Fiber de provocar la decadència de la planta de Montcada per acabar justificant el tancament i trasllat de la cartera de clients a les fàbriques de Madrid.
El president del comitè d'empresa, Paco Martínez (CCOO), assegurada que l'empresa "no ha volgut" reforçar la fàbrica de Montcada i, en canvi, ha dit que ha anat impulsant els centres de Madrid des que va adquirir les tres plantes el 2022. "Han buscat tenir els arguments per justificar el tancament de Barcelona i dur tota la feina a Madrid", va criticar, tot acusant-los de seguir una "praxi cada cop més estesa entre les multinacionals estrangeres".
Martínez ha recordat que dimecres els treballadors van començar una vaga indefinida de quatre hores per torn, la qual preveuen mantenir un cop superada la negociació de les indemnitzacions si finalment l'empresa no millora la seva oferta de cara als 91 acomiadats.
La reunió del dimarts entre els treballadors i els grups parlamentaris va comptar amb representants de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP. En el ple extraordinari celebrat la setmana passada, els grups municipals van aprovar una moció amb l’objectiu de donar suport als treballadors de MM Fiber Packaging.