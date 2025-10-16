Joan Llonch, sobre el resultat de l'opa: "És penós, una desfeta per la prepotència del BBVA"

El 16 d'octubre del 2025 serà una data recordada per a molts accionistes del Banc Sabadell. Aquest vespre, i després de 17 mesos, el BBVA s'ha vist obligat, en el seu quart intent per diluir l'entitat sabadellenca, a tirar la tovallola després que l'acceptació entre l'accionariat de l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu s'hagi quedat en un 25,47%.
L'exvicepresident del Banc Sabadell (1999-2009) Joan Llonch i Andreu, i net de l'expresident del Banc Sabadell, Joan Llonch i Salas, i vocal de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell reconeix que no esperava que el BBVA no assolís, com a mínim el 30%, un resultat que "és penós, una desfeta per la prepotència i els aires de grandesa del BBVA". Per a Llonch, obtenir aquest 25% i escaig del capital del Banc Sabadell l'atribueix a què "és un indicatiu que la proposta no era interessant. Nosaltres –minoritaris– hem resistit".
En aquesta línia, Llonch ha afegit que el paper dels minoritaris ha estat una resposta de "fidelitat i afecte al Banc Sabadell", comparant-ho amb el BBVA, "impersonal i fred, en què no només ens importen els diners".
"Mala gestió i arrogància"
L’economista, Joan Saborido, amb passat per l’entitat presidida per Josep Oliu apunta que el resultat de l'opa del BBVA és la combinació de "dos elements fonamentals". Per un costat, "la mala gestió d'un equip directiu presidit per l'arrogància" i per l'altra "una mala campanya de comunicació", sumant a una oferta amb un preu "molt escarransit". Posicionament i decisions que han contrastat, segons Saborido, amb una "excel·lent i valenta" gestió del Banc Sabadell "capitenajada per Josep Oliu i César González-Bueno que han fet un treball intens amb decisions ecertades i una excel·lent campanya de comunicació". Una opa fallida que servirà per "rescriure una pàgina de gl`roia dins la història del Banc Sabadell".