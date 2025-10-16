El síndic de greuges de Catalunya demana suspendre el desallotjament de la caserna de Sabadell si no hi ha risc generalitzat d’esfondrament

El síndic de greuges de Catalunya ha obert una actuació d’ofici arran de la petició presentada per Ningú Sense Sostre i altres entitats sobre el desallotjament de la quarantena de persones que viuen a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, com ha pogut saber el Diari. L’actuació s’ha iniciat d’urgència, ja que l'Ajuntament havia notificat a les persones que ocupen de manera irregular l'immoble que havien d'abandonar l'edifici per riscos estructurals.
En una comunicació enviada a l’Ajuntament de Sabadell, el Síndic suggereix que, si el risc estructural no és generalitzat ni afecta les antigues vivendes, es valori suspendre provisionalment el desallotjament, com ha avançat Ningú Sense Sostre al Diari. A més, demana al consistori que li faci arribar amb urgència els informes tècnics que acreditin l’estat de l’edifici i informi del seguiment social que s’ha fet de les persones afectades, especialment en el cas de famílies amb menors.
El document també insta l’Ajuntament a detallar quines mesures d’acompanyament oferirà, així com els recursos residencials d’urgència disponibles i els possibles suports socials i de salut pública que es puguin activar en cas que el desallotjament es mantingui. El Síndic també sol·licita saber si s’han rebut queixes de veïns per problemes de convivència relacionats amb l’ocupació.
Segons el comunicat, el director de l’Àrea de Drets Socials del Síndic, Jordi Sànchez, ha mantingut una conversa amb Eloi Cortés, primer tinent d’alcaldessa de Sabadell, per coordinar possibles mesures. En aquest marc, el Síndic ha recomanat que, si el desallotjament no es pot suspendre, els serveis socials municipals contactin prèviament amb tots els residents per preparar una resposta adequada a les seves necessitats.
Fonts municipals asseguren que la meitat de les persones que viuen actualment a la caserna no estan registrades ni en seguiment actiu pels serveis socials, de manera que no disposen d’expedient o atenció formalitzada. L’Ajuntament ha indicat que, en cas de desallotjament, "es prioritzarà l’atenció i la cobertura habitacional de les famílies amb menors".
A més, demana garantir que les persones puguin endur-se les seves pertinences i que el procés es faci amb temps suficient i acompanyament professional. En els casos de vulnerabilitat especial —com famílies amb menors, persones grans o amb problemes de salut—, el Síndic reclama que es proporcioni un recurs habitacional d’urgència amb una durada “limitada però suficient” per garantir una sortida digna.