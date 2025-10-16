L'economista Arnau Bonada publica el primer manual per entendre el Verifactu i la nova llei antifrau d'Hisenda

L’economista i assessor fiscal Arnau Bonada, director de l’assessoria Fika Economistes i Advocats i president de l’associació d’emprenedoria Xarxa Onion, acaba de publicar el primer manual de butxaca, de l’Estat, per entendre què és el Verifactu i la nova llei antifrau d’Hisenda i com afectarà el sistema impulsat per l’Agència Tributària que té per objectiu lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida i impulsar la digitalització i l’automatització dels processos de fiscalitat empresarial.
El manual “Guia pràctica de Verifactu i Factura Electrònica”, en format digital i en català, té 63 pàgines. Està pensat perquè es pugui entendre i aplicar, de manera senzilla i pràctica, tots els requisits legals i tècnics que afecten la facturació. El lector hi trobarà explicacions clares, exemples i recomanacions perquè empreses i autònoms es puguin adaptar als canvis normatius amb seguretat i sense complicacions innecessàries. L’e-book s’ha editat en català i en castellà i es pot descarregar gratuïtament al portal de Fika.cat per ajudar a resoldre “tot el que has volgut saber sempre sobre facturació, però mai has gosat preguntar”.
El Verifactu, quan s’aplica?
El Real Decret 254/2025, de l’1 d’abril, ha modificat el Real Decret de 2023 i establert, com a dates d’implantació, l’1 de gener de 2026 per als contribuents d’Impostos sobre Societats i l’1 de juliol de l’any vinent per a la resta d’empreses i autònoms. Bonada detalla que la Llei Antifrau, el sistema Verifactu i l’obligatorietat de la factura electrònica “no són ajustos menors, sinó que representen una autèntica revolució tecnològica que transformarà la manera com autònoms, empreses i assessories gestionen la informació econòmica i es relacionen amb l’Administració”. Per això, diu, després d’oferir diverses sessions formatives d’aquests canvis, entre l’empresariat del Vallès i Barcelona en l’últim any, i veure que “molt poca gent sap el tsunami que vindrà”, l’economista ha volgut “recopilar ordenar i ampliar el que ja hem anat treballant en aquestes sessions, amb l’objectiu que aquesta guia serveixi de referència i acompanyi el lector de transició”. De fet, el pròxim dimecres 22 d’octubre, Bonada impartirà el curs “Novetats en Facturació Electrònica i Verifactu per a empreses i autònims” per a ESEC Formació i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell.
“No és una amenaça, sinó una oportunitat”
El director de Fika Economistes i Advocats matisa que no s’ha d’afrontar els canvis legislatius amb por, sinó amb informació i formació. “El que ve no és una amenaça, sinó una oportunitat: qui sàpiga entendre i aplicar aquest nou marc normatiu estarà més ben preparat per guanyar en eficiència i productivitat”.
Per facilitar-ne la lectura, la guia s’estructura en tres parts diferenciades. La primera part se centra en la normativa de facturació vigent i en els aspectes que cal dominar per entendre el marc actual. La segona part s’endinsa en les novetats que aporten la Llei Antifrau i la factura electrònica, explicant-ne l’impacte real en el dia a dia dels professionals i les empreses. Finalment, a tall de bonus track, es presenten unes conclusions que volen aportar una visió global i orientada a l’acció sobre el futur immediat. Al llarg de tota la guia hi ha exemples didàctics, amb informació pràctica.