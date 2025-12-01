Els Premis David posen en valor l'FP: "És una aposta de futur"

L'Auditori del Centre Metal·lúrgic ha tornat a ser l'epicentre de la Formació Professional. Aquest vespre, s'ha celebrat l'acte de lliurament de la 51a edició dels Premis David, un reconeixement a l'excel·lència de cinc estudiants de Formació Professional (FP) a les branques industrials: fabricació mecànica, metall, informàtica, instal·lacions i manteniment. Una edició que ha comptat amb 26 candidatures, fet que posa en valor l'interès creixent i la rellevància de l'FP.
A l'acte, a més dels estudiants guardonats i la comunitat educativa, hi ha assistit la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch; el president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luís Duran; la presidenta de la Fundació David, Nevià Sinard; el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, així com representants del sector econòmic i social de Sabadell i la comarca.
Els premis d'enguany han reconegut amb el primer de Grau Mitjà, consistent en una assignació de 1.500 € a l’alumne Fabián Huertas, de l’Institut Manolo Hugué; el segon premi, dotat amb 1.000 €, a l’estudiant Emilio Solé, de l’Institut La Ferreria; i un tercer guardó, premiat amb 500 €, a l’alumne Anas Abousaid, de l’Institut Escola Industrial.
Així mateix, s'ha atorgat el primer premi corresponent a Grau Superior, dotat amb 2.000 €, a l’alumne Cristian Alcolea, de l’Institut La Ferreria; i un segon premi a l’estudiant Alberto López, de l’Institut Palau Ausit, de 1.000 €. A més, a tots els alumnes premiats se’ls lliurarà l’opció d’assistir gratuïtament a dos cursos que es facin a ESEC, Centre Formació durant el curs acadèmic del 2026.
"Esforç, constància i complicitat"
En la seva intervenció, la presidenta del Centre Metal·lúrgic ha posat en valor la transformació del sector, recordant que avui no només és "forja i martells", sinó que estem davant un moment de canvis, en què hi ha "fabricació avançada, digitalització i mètodes diferents". Bosch ha compartit amb els presents la 'recepta' del sector, tres ingredients, com "l'esforç, constància i complicitat” que "sempre perduren en el sector del metall".
Enguany, la 51a edició ha estat apadrinada per Estela Sánchez, directora general de Dicomol i vicepresidenta del Centre Metal·lúrgic. En la seva xerrada, ha defensat que l'FP no és una moda ni una solució provisional. Alhora, ha llançat una lloança als joves –i també al segment sènior– defensant que no és una qüestió d'edat, sinó d'actitud. Per últim, ha fet una crida als empresaris presents perquè obrin les portes a becaris o nous empleats, sense excuses: segons Sánchez, acollir talent no hauria de dependre de la mida de l’empresa, sinó del compromís real. I ha destacat que, per donar oportunitats reals, cal visibilitzar l'FP perquè els joves sàpiguen les opcions reals que tenen — perquè, diu, si no es donen referents clars, molts mai sabran que poden arribar lluny a través d’aquest itinerari.
Per la seva part, el president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luís Duran, ha posat en valor la formació professional, destacant que la societat comença a reconèixer que la universitat no és l’únic camí cap a l’èxit. Segons Durán, cal entendre que l'FP permet obrir vies professionals reals, dignes i amb molta demanda, especialment en sectors tècnics i industrials.
Finalment, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguex ha posat el focus no només en l’èxit individual dels premiats, sinó en la dimensió col·lectiva i estratègica de l'FP i la indústria. Rodríguez ha destacat que aquests guardons serveixen per posar en relleu el valor social i productiu de la formació tècnica, i per visibilitzar una alternativa real per al món laboral, especialment en sectors demandants de professionals qualificats.