Eulàlia Planes s’incorpora a la Junta Directiva de Pimec

La presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç "aportarà la seva experiència en els àmbits de la inversió, la gestió patrimonial i el desenvolupament de projectes corporatius"

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 13:14

La presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç, Eulàlia Planes, s’incorpora com a nova membre de la Junta Directiva de Pimec, en representació de Dispur, S.L., empresa de la qual és consellera delegada. 

Amb una sòlida trajectòria en direcció financera i gestió empresarial, des de Pimec apunten que la seva arribada servirà per “aportar la seva experiència en els àmbits de la inversió, la gestió patrimonial i el desenvolupament de projectes corporatius”. 

Planes va iniciar la seva trajectòria professional a Fluidra, on va desenvolupar-se a l’àrea financera i també va exercir com a consellera en diferents etapes, participant en el desenvolupament i consolidació del grup familiar. 

A Dispur, ha liderat iniciatives en sectors com l’immobiliari, la inversió financera i el private equity. A més, és fundadora i presidenta de la Fundació Vinne, des d’on impulsa projectes amb impacte social i econòmic. 

L’arribada d’Eulàlia Planes a Pimec serveix per “ampliar la presència de professionals compromesos amb el creixement i la competitivitat del teixit empresarial català, reforçant el seu paper com a veu representativa de les petites i mitjanes empreses de Catalunya”.

