Denuncien agressions i insults a l’alcalde i un regidor de Montcada i Reixac

Els grups municipals del PSC, PP, Vivim, En Comú Podem i ERC han condemnat els fets

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 10:29
Actualitzat el 07 d’octubre de 2025 a les 10:31

Els grups municipals del PSC, PP, Vivim, En Comú Podem i ERC han condemnat públicament en les últimes hores l’agressió que va patir un regidor de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i els insults proferits a l’alcalde, Bartolo Egea, el passat divendres a la tarda. Les formacions han mostrat el seu suport i solidaritat.

Els fets van ocórrer en el moment en què una manifestació veïnal arribava a la Casa de la Vila, coincidint amb la sortida dels regidors d’un ple extraordinari convocat aquella mateixa tarda. Segons expliquen des del consistori, un participant a la mobilització va increpar l’alcalde i va agredir un dels regidors. Dilluns, es va presentar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra per aquests fets.

L’Ajuntament en ple condemna l’agressió i els insults, "un fet intolerable que atempta contra la convivència democràtica i el respecte que ha d’existir en les mobilitzacions i reivindicacions ciutadanes". El consistori defensa fermament la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, però sempre "des del respecte institucional i, en cap cas, que s’utilitzi la violència i la coacció com a eina de protesta". L’Ajuntament reivindica un espai públic lliure de violències i intimidacions.

